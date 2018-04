Martin Scorsese az Asztúria hercegnője-díj idei győztese művészet kategóriában

A bizottság méltatásában kiemelte: Scorsese a hetvenes években induló, a mozgóképet megújító mozgalom egyik legkiemelkedőbb rendezője, akinek filmjei a filmtörténet részét képezik, ő maga pedig a kortárs filmművészet vitathatatlan alakja.



Az amerikai művészt 35 ország 21 jelöltje közül választotta ki a zsűri, amely sosem hozza nyilvánosságra a jelöltek névsorát.



Az olasz bevándorlók gyermekeként, 1942-ben New Yorkban született Martin Scorsese eredetileg papnak készült, de végül a film kedvéért otthagyta a szemináriumot. Első nagyjátékfilmjét 1967-ben forgatta Ki kopog az ajtómon? címmel Harvey Keitel főszereplésével. Az 1974-ben készült el az Alice már nem lakik itt, amelynek címszerepéért Ellen Burstyn Oscar-díjat nyert.



A nagy áttörést a Taxisofőr hozta meg Scorsese és egyik kedvenc színésze, Robert De Niro számára egyaránt. Az elmúlt évek során nyolc filmet készítettek közösen. A Taxisofőrért 1976-ben Sorsese elnyerte Cannes-ban a fesztivál fődíját, az Aranypálmát.



Pályafutását olyan filmek fémjelzik például, mint a Dühöngő bika (1980), a Nagymenők (1990), a Kaszinó (1995), a New York bandái (2002), az Aviátor (2004) vagy A tégla című gengszterfilm, amelyért 2007-ben átvehette a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat.



A 2011-es A leleményes Hugo című háromdimenziós családi kalandfilmjét Golden Globe-díjjal jutalmazták.



Tavaly kezdte forgatni Robert De Niro, Al Pacino és Joe Pesci főszereplésével a The Irishman című művét Frank Sheeranről, a maffia bérgyilkosáról, a film bemutatását 2019-ben tervezik.



Az Asztúria hercegnője-díjat művészet kategóriában tavaly a világ egyik legismertebb kortárs képzőművésze, a dél-afrikai William Kentridge vehette át. A korábbi díjazottak között van Francis Ford Coppola, Woody Allen, Paco de Lucía, Vittorio Gassman, Bob Dylan és Pedro Almodóvar is.



A kitüntetést 38 évvel ezelőtt alapították eredetileg Asztúria hercege-díj néven, amelyet azután módosítottak, hogy a korábbi trónörökös, Asztúria hercege VI. Fülöp néven király lett, így elsőszülött lányára, Leonorra szállt az Asztúria hercegnője cím.



Az elismerést minden évben nyolc kategóriában ítélik oda, a nyertes egy Joan Miró világhírű képzőművész által tervezett szobrot és 50 ezer eurót (15 millió forintot) vehet át az uralkodótól az októberi díjátadón Ovideóban.