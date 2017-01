Marsi Anikó nem terhes, csak pocakja van

Napok óta lázban tartja Marsi Anikó közönségét, hogy a tévés valóban várandós-e. Házon belül is hetek óta sokan tudni vélték, Anikóékhoz rövidesen ismét megérkezik a gólya - írja a Bors. Tegnap reggel a Mokka vendégeként Anikó hamar tiszta vizet öntött a pohárba, és azt is megmagyarázta, miért is hihetik mások akár azt is, várandós.– Mindenkiről lehet olyan rémesen előnytelen fotót készíteni, ez nem azt jelenti, hogy nádszálkarcsú lennék, de tény, hogy én ilyen hasas típus vagyok. Ha ötvenkét kilót mutat alattam a mérleg, nekem akkor is van hasam. Nem vagyok várandós! – mondta, hozzátéve: hasi sérve sincs – mint ahogyan arról is írtak már találgatás szinten.