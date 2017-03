Marozsán Erika újra magyar filmben vállalt főszerepet

Újra magyar mozifilmben vállalt főszerepet Marozsán Erika. A készülő Paraziták a Paradicsomban című produkció az ismert német drámaíró, Marius von Mayenburg Paraziták című darabját dolgozza fel. Kasvinszki Attila rendező azt ígéri, hogy az öt szereplő kapcsolatrendszerének abszurditásán keresztül komoly társadalomkritikát fogalmaz meg.



Marozsán Erika a filmben a főszereplő házaspár egyik tagját, Bettit alakítja majd, aki a négy évvel korábbi balesetben súlyosan megsérült férjével él együtt. Ringó (Kovács Krisztián) tolószékbe került, ezért felesége mindenben segíteni próbálja. A férfi ezt egyszerre várja és utasítja el. Egyszer csak betoppan az életükbe Mulcser (Rába Roland), aki elütötte Ringót, és rájuk erőlteti a segítségét vezeklésül. Friderika (Pető Kata), Betti húga, aki komoly mentális problémákkal küzd, elmenekül otthonról, majd ő is beköltözik Betti és Ringó lakásába. A káosz akkor uralkodik el igazán, amikor megérkezik Friderika férje, Patrik (Porogi Ádám) is, hogy hazavigye a feleségét.



- A Paraziták a Paradicsomban nem csak egy munka, részt venni benne egy életérzés, belső meggyőződés. A stáb mindenre elszánt, és szívét-lelkét beleteszi a munkába, ezért nem csoda, hogy a csapat állandóan bővül, beszippant új tagokat. Legutóbb például a Saul fia Oscar díjas producere, Rajna Gábor döntött úgy, hogy mellénk áll - mondta el a filmről Marozsán Erika.



A történet a népszerű német Marius von Mayenburg drámáját dolgozza fel, az emberi kapcsolatokra és azok milyenségére kiélezve. A drámaíró hazánkban a Lángarc című darabjával vált ismertté, de sikerrel játszották a Csúnya, a Hideg gyermek, a Mártírok és a Paraziták című darabjait is.



A Paraziták a Paradicsomban egy független filmes csapat munkája. Az utómunka időszaka alatt a stáb tagjai egy nagyszabású kampányt szerveznek, amiben a film központi témáját, a társadalmi szerepvállalást hangsúlyozzák.



Stáblista:



Rendező: Kasvinszki Attila



Forgatókönyvíró: Kasvinszki Attila; Rácz Erzsébet



Szereplők:



Marozsán Erika – Betti



Rába Roland – Mulcser



Pető Kata – Friderika



Porogi Ádám – Patrik



Kovács Krisztián – Ringó



Kamera: Győri Márk



Zene: Krajczár Péter



Producer: Rajna Gábor és Juhász József



Kreatív Producer: Szijj András



Gyártásvezető: Kézdi Klementína