Marosvásárhelyen egy Erdélyben játszódó klasszikus számítógépes játék készül

A Gibbous: A Cthulhu Adventure című játék magyar szereplőket, a magyar kultúrát is megjeleníti, és igyekszik autentikus képet adni a Drakula-sztorikkal átitatott, torz Erdély-imázs helyett. A játékot fejlesztő Stuck In Attic kreatív igazgatójával, Liviu Boar a Maszol.ro portálnak mesélt a játékról.Az igazgató elmondta, hogy a játékot H. P. Lovecraft Cthulhu-mítosza inspirálta.A történetet azért helyezték Erdélybe - eltérően a Lovecraft-sztoriktól, amik többnyire Új-Angliában játszódnak -, mivel Boar soha nem járt ott, és arra gondolt, hogy Erdély egy érdekes építészeti (és környezeti) csavart adna a játéknak.Így született meg hatvan kézzel festett helyszín, amelyeken egy-egy építészeti elem, természetes táj felhasználásával alkották meg a direktor szülővárosának egy szürreális verzióját más kitalált helyszínekkel. Ihletet adott ehhez Marosvásárhely, Segesvár, Berethalom, Szaplonca, és az őket körülvevő hegyek és völgyek. De sok épület felismerhetően jelenik meg a történetben. Ilyen a Ștefan cel Mare és Mihai Viteazul utcák, az Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium, egy palotaszerű épület, a Nemzeti Színház mögötti körforgalom mellett, az Aranykakas, vagy további épületek a Bernádi György térről, néhány fellegvár-torony és így tovább.István, egy fogadó társtulajdonosa, amelynek a neve Hanul Vieții (Az élet fogadója), de mellette más erdélyi karakterek is.A készítők arra törekedtek, hogy sokszínűek legyenek a szereplők és bemutassák az Erdélyben élő kultúrákat, legyen szó magyarokról, cigányokról és így tovább - mondta Liviu Boar. Ráadásul még nyelvi szinten is megfűszerezték azzal, hogy az angol nyelvű játékba - ami magyarul és románul is elérhető lesz - román és magyar kifejezéseket tűzdeltek.