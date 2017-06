Mark Zuckerberg kijelölte a Facebook új irányvonalát

A Facebook atyja szerint itt az ideje annak, hogy egy újfajta irányvonalat jelöljenek ki - számolt be a bejelentésről a hvg

A Facebook küldetése a jövőben az lesz, hogy a felhasználóknak lehetőséget adjunk a saját közösségek felépítésére, és közelebb hozzuk egymáshoz az embereket

– jelentette ki csütörtökön Mark Zuckerberg a legnagyobb Facebook-csoportok kezelőinek tartott eseményen. Beszédében hangsúlyozta, a cél, hogy 1 milliárd embernek segítsenek közösségre találni az oldalon. Jelenleg 100 millió felhasználó tagja valamilyen csoportnak - írja a lap.A most megfogalmazott küldetés zanzáját a Facebook új mottójának is, az alapító meg is változtatta erre saját bemutatkozását: közelebb hozni egymáshoz az embereket, a világot.