Mark Wahlbergnek van mit a tejbe aprítania

A Forbes magazin idén is összeállította a legjobban kereső hírességek százas listáját, és a színészek között Mark Wahlberg végzett az első helyen, ami azt jelenti, hogy a celebek rangsorában a huszadik lett.



Mark tavaly júniustól mostanáig 68 millió dollárt keresett (aktuális MNB középárfolyamon majdnem 19 milliárd forint). Ezt főleg annak köszönheti, hogy a Transformers: Az utolsó lovag és a Megjött apuci 2 igazi sztárgázsit biztosított neki, továbbá ő az AT&T telekomcég hivatalos arca. A Forbes azt nem is számította be a 68 millió mellé, hogy a színész résztulajdonosa a gyorsan terjeszkedő Wahlburger's családi gyorsétterem-láncnak, ahonnan szintén pottyanhat neki egy-két fillér. Így könnyen meglehet, hogy a hamburgerezdének köszönhetően Wahlberg előkelőbb helyezést is elérhetett volna a listán.



Wahlberg jelenleg az alakváltó robotok harcában vesz részt a mozikban a Transformers: Az utolsó lovag főszereplőjeként, hamarosan pedig a Megjött apuci 2-ben láthatjuk. A két éve óriási sikert aratott vígjátékban (242 millió dolláros összbevétel) tényleg megjön még kettő apuci: az egymással vetélkedő apák (Mark Wahlberg és Will Ferrell) mellé beállítanak a nagypapák, a macsó Mel Gibson és hiperszenzitív John Lithgow személyében. Szóval lesz megint nemulass.



(Transformers: The Last Knight – már a hazai mozikban!)



(Daddy's Home 2 – hazai bemutató: 2017. december)