Mark Guiliana és a Portico Quartet ad koncertet a Müpában

Kifinomult technikája, színes és kreatív játékmódja emeli ki zenésztársai közül Mark Guilianát. Az elmúlt évtizedben hat kontinenst turnézott végig, több mint harminc albumon működött közre és olyan zenészóriásokkal játszhatott együtt, mint a dzsesszbőgős Avishai Cohen, a szaxofonos Donny McCaslin, a gitárfenomén John Scofield, a Soundgarden és a Pearl Jam dalszerző-dobosa, Matt Cameron vagy David Bowie, akinek utolsó albumán szerepelt - szerepel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott ajánlóban.



A dobos Brad Mehldauval közös, Mehliana nevű formációját Grammy-díjra is jelölték, a Modern Drummer szaklap tavaly generációja legbefolyásosabb dobosának nevezte, holott még a negyvenet sem töltötte be. A Mark Guiliana Jazz Quartetben rajta kívül Chris Morrissey (nagybőgő), Jason Rigby (tenorszaxofon) és Fabian Almaza (zongora) szerepel, a formáció 2015-ben adta ki első, Family First című albumát. A 2017-ben megjelent Jersey-vel a négyes visszatért az akusztikus hangzáshoz.



Guiliana a turnék alkalmával csak a cintányérokat viszi magával. "Minden este más dobon játszom, személyes kihívás, hogyan tudom átadni magam úgy, hogy arra büszke legyek. Ha nem sikerül, az sohasem a hangszer hibája, az én munkám, hogy kihozzam a legjobbat abból, ami van" - mondta nemrég a dobos, aki április 24-i koncertje előtt egyórás workshopot tart, ahol nemcsak kérdésekre válaszol, de gyakorlatban is megmutatja, miért ő a világ egyik legjobb dobosa.



Május 12-én immár másodszor lép fel a Müpában az angol Portico Quartet. Az instrumentális zenekar a dzsessz, az elektronika, az ambient és a minimalizmus között kalandozik. A szaxofon (Jack Wyllie), a bőgő (Milo Fitzpatrick), élő dobok (Duncan Bellamy), valamint elektronikus alapok mellett a hang nevű acél ütőhangszer (Keir Vine) hangzására épít. A 2005-ben egyetemi barátokból alakult zenekar első sikereit utcazenészként aratta a londoni Southbank negyed utcáin. 2007-es, debütáló Knee-Deep in the North Sea című albumukat Mercury-díjra jelölték, a Time Out pedig az év legjobb dzsessz, folk és világzenei albumának választotta a megjelenés évében.



Ezután karolta fel őket a Pink Floyd, a Radiohead és a Stone Roses rockproducer-hangmérnöke, John Leckie. Az ő hathatós közreműködésével jelent meg 2009-ben az Isla, majd 2012-ben a Portico, utóbbi anyaggal jártak a Müpában is. Időközben Nick Mulvey elhagyta a csapatot, ám a három eredeti tag számos vendégénekessel (Alt-J, Jamie Woon) kiegészülve, Portico néven rögzítették az addigitól eltérő hangzású Living Fields című albumot. Keir Vine-nal kiegészülve tavaly visszatértek a régi névhez és hangzáshoz, és megjelent a negyedik Portico Quartet lemez, az Art in the Age of Automation, amit minden szakmai fórum lelkesen fogadott. A formáció hat év után tér vissza Budapestre.