Máris legendásként emlegetik Lady Gaga filmes dalait

Október 4-től látható a magyar mozikban Lady Gaga és Bradley Cooper közös filmje, az A Star Is Born (Csillag születik). A történet már sokaknak ismerős lehet, hiszen a film negyedik remake-jéről van szó: a legutóbbi, 1976-os változatban Barbra Streisand és Kris Kristofferson volt a főszereplő.A mozifilm különlegessége, hogy Bradley Cooper énektudását is megcsillogtatja benne, illetve hogy rendezőként is itt debütál. A Star Is Born pedig a popikon első filmje, amelyben főszerepet kap.A filmben elhangzó dalok mindegyikét élesben rögzítette a stáb: közülük néhány jelenetet a 2017-es Coachella fesztiválon vettek fel, ahol Lady Gaga volt az egyik fő fellépő.Gaga az albumon zeneszerzőként is közreműködött, emellett pedig ő és Cooper több neves zenésszel dolgozott együtt: ilyen például Lukas Nelson, aki a filmben is szerepel Cooper zenekarának egyik tagjaként. A lemezen pedig olyan sztárproducerek és -songwriterek is rajta hagyták kezük nyomát, mint Jason Isbell, Mark Ronson, vagy Diane Warren.A lemezen 18 dal szerepel – a legtöbb teljesen új, de helyet kapott rajta egy csodás La Vie En Rose-feldolgozás is.A Csillag születik díszbemutatója a Velencei Filmfesztiválon volt, és azonnal a kritikusok kedvence lett. Az előrejelzések alapján a film a Golden Globe-on és az Oscaron is ott lesz a legesélyesebbek között, Cooper például már első filmjével szerezhet egy legjobb rendezőnek járó jelölést. Az OST-ről elsőként megjelent dalt, a Shallow-t pedig már most esélyesnek tartanak Legjobb eredeti dalnak járó Oscarra.