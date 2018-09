Marilyn Monroe 6 évig használta, most 100 millió forintnál is többet ér

Akár az 500 ezer dolláros (138 millió forint) leütési árat is elérheti Marilyn Monroe egykori kétüléses, lenyitható tetejű autója, amelyet első ízben bocsátanak árverésre idén novemberben.



Az 1956-os gyártású, hollófekete Ford Thunderbirdöt hat évig használta a filmcsillag, majdnem egészen 1962-ben bekövetkezett haláláig.



Monroe-t gyakran fotózták le az autóban férjével, a színdarabíró Arthur Millerrel az után, hogy a pár 1956 júniusában összeházasodott.



Darren Julien, a Julien's Auctions elnöke szerint a jármű "nem csupán a gépkocsigyártás történetének része, hanem egy igazi hollywoodi legenda életének ragyogását, romantikáját és tragédiáját is magában hordozza".



Monroe 1962-ben tanára, Lee Strasberg amerikai drámapedagógus fiának ajándékozta az autót.



A jármű jelenlegi tulajdonosa, aki nem szeretné nyilvánosságra hozni kilétét, a Strasberg-hagyaték részeként 2016-ban eladott jegyzetek és egyéb dokumentumok révén kutatta fel az autót.



A Thunderbird átesett ugyan némi helyreállításon, de az eredeti alkatrészek jelentős része megmaradt.



Az autóra november 17-én licitálhatnak az érdeklődők a Julien's Auctions Los Angeles-i árverésén.



Monroe 1926. június 1-jén született. Pályafutása során alig harminc filmet forgatott, ezek többsége felejthető, mégis a múlt század tömegkultúrájának bálványaként őrzi őt az emlékezet.



A 36 éves filmcsillag ágyban fekvő meztelen, telefont markoló holttestét a bejárónője fedezte fel annak idején. A hivatalos vizsgálat altató-túladagolást állapított meg a halál okaként, de ezt kevesen hitték el, azóta is számtalan összeesküvés-elmélet látott napvilágot.