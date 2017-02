Több országban is élt a soproni származású Batta Zsuzsanna, ˝Marge˝, például Írországban, ahol nagyon népszerűek a parkok ebédidőben, vagy Belgiumban, ahol a fekete negyedben marokkói barátnője tanította főzni. Az énekesnő - aki a legjobban mégiscsak itthon érzi magát - most is izgalmas kalandba kezdett: a fővárosi buszokon, vonatokon, utazás közben írja új albuma dalait.