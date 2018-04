Márciusban is piacvezető a TV2

Márciusban is megőrizte piacvezető pozícióját a TV2 a teljes lakosság körében, az egésznapos nézettségi adatok alapján. E célcsoportban naponta átlagosan a tévézők 13,8%-a követte figyelemmel a TV2 műsorait és ezzel a legnézettebb csatorna lett.



A főcsatorna sikerének egyik zászlóshajója immár harmadik hónapja A Piramis. A Stohl András vezette gameshow 17,4%-os átlagos közönségarányával idősávjában márciusban sem talált legyőzőre a teljes lakosságban, míg 18-59-ben 16 alkalommal nyerte műsorsávja nézettségi versenyét. Továbbra sincs versenytársa a Mokkának. A TV2 infotainment műsorát a 18-59-es korcsoportban naponta átlagosan a nézők 17,4%-a választja, míg az RTL Reggelijét ennél jóval kevesebb, mindössze 6%, tehát Istenes Lászlóékat közel háromszor annyian nézik, mint a másik műsort.



A főcsatorna mellett portfólió szinten is növekedést ért el a cégcsoport 2018 első negyedévében az előző év első három hónapjához viszonyítva. Az összes csatornát egyben vizsgálva 18-59-ben 15%-os a növekedés (19,0% –> 21,9%), míg a kábelcsatornák tekintetében 22%-os közönségarány javulás mutatható ki ebben az időszakban (11,0 -> 13,4%).



A tematikus kábeltévék közül kimagasló számokat produkál az Izaura TV, ami 220%-ot nőtt egyetlen év alatt 18-59-ben (2017 Q1 vs. 2018 Q1). A Mozi+ mára megkerülhetetlen tényezője lett a filmcsatornák piacának, 24 %-os növekedéssel napi, átlagos közönségaránya 4,2% a kereskedelmi célcsoportban. A Prime csatorna fejlődése is figyelemre méltó, idén bekerült a 2% felett teljesítő csatornák közé, ez első negyedéves átlagos 2,2%-os közönségarányának köszönhetően. Tavaly az első negyedévben ez még csak 1,8% volt.



A SuperTV2 büszkesége továbbra is a Jóban Rosszban. Márciusban a napközbeni premier epizódok átlagos nézőszáma a teljes lakosságban 249 ezer fő, az ekkor tévézők 17%-a nézi a sorozatot. Márciusban teljes napon a teljes lakosságban a 8 legnézettebb kábelcsatorna toplistán 4 a TV2 Csoport csatornái közül került ki: a SuperTV2 az első, a Mozi+ az ötödik, a Prime a hatodik, míg az Izaura TV a nyolcadik a rangsorban. A 18-59-es egésznapos toplistán pedig a Top10-ben 4 csatornája szerepel a cégcsoportnak: a Mozi+ a második, a SuperTV2 a negyedik, a Prime a hetedik, míg az Izaura TV a tizedik helyen található.



A TV2 az elkövetkező hetekben új műsorokkal szórakoztatja a nézőket, április 9-én a Tények után indul Majkával és Tillával a Bezár a bazár, április 15-én pedig tíz fantasztikus párossal és megújult zsűrivel startol a többszörös díjnyertes A Nagy Duett.