Március 26-án indul az Ide süss! a VIASAT3-on

Hajós András és Sass Dani műsorvezetésével március 26-án debütál az Ide süss! – Az ország nagy cukrászversenye című gasztro-reality a VIASAT3-on. A nagysikerű The Great British Bake Off formátum hazai verziójában az ország legjobb amatőr cukrászai küzdenek majd egymással minden hétköznap a zsűri elismeréséért és az értékes főnyereményért.A versenyzőknek adásról adásra egyre bonyolultabb kihívásokkal kell szembenézniük, hogy kreativitásukkal és tudásukkal bebizonyítsák, ők a legjobbak. A két műsorvezető közül Hajós András igyekszik majd a feszült helyzetekben egy-egy poénnal oldani a hangulatot és jobb kedvre deríteni a versenyzőket. A népszerű médiaszemélyiség számára a gasztro média eddig ismeretlen terület volt, de úgy érzi, a műsorral végre teljesült egyik álma:– Sosem gondoltam volna, hogy a gasztro média területére tévedek. Bár csak az egyik műsorvezető vagyok, azért izgultam eleinte, hogy mit keresek ebben a világban. Aztán megláttam az amatőr cukrász versenyzők szemében ugyanazt a csillogást, ami az én szememben is van, ha mondjuk zenéről van szó. Innentől átadtam magamat a dolognak, igyekeztem sokat tanulni, és szórakoztatni. Tapasztalt képernyősként egyébként úgy érzem, egy autóalkatrész vetélkedőben is megtalálnám a helyem, hiszen a lényeg minden műsorban az ember, az érzelmek. Szerintem nagyon vicces, aranyos, de közben izgalmas és gyönyörű látványvilágú műsort csináltunk. És végre teljesül az egyik álmom: a kedves nézők végre csorgó nyállal néznek majd engem – jegyezte meg Hajós András, a tőle megszokott humorral.Sass Dani pedig már állt a „másik" oldalon, ezért pontosan tudja, hogy mit éreznek a versenyzők a pultjaik mögött. Ha kell, a versenyzőket támogatja, bátorítja és megnyugtatja egy-egy zsűri által megfogalmazott kritika után. Daninak ugyan már van tapasztalata a gasztro-reality világában, de ebben a szerepben most először állt a kamerák elé.– Mindig is vágytam rá, hogy műsorvezetőként kipróbálhassam magam. Persze volt bennem némi egészséges izgalom, ami csak tetéződött, amikor kiderült, hogy egy igazi profi, Hajós András lesz a műsorvezetőtársam. Mindennél jobban szerettem volna bizonyítani és azt, hogy Andrással jól működjünk együtt, mint műsorvezető-páros. A kezdeti izgalmak az első nap végére el is múltak, Andrással nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot. Mondhatom, hogy mára barátok lettünk. Kifejezetten szerettem az Ide süss!-ben, hogy ebben a formátumban a műsorvezető kicsit cinkostársa az amatőr cukrászoknak. Ha valamiben, ebben igazán számíthattak rám a versenyzők. Mivel álltam már a pult túlsó felén versenyzőként, én pontosan tudtam, hogy ők mit élnek meg ezekben a feszült pillanatokban, hogy mennyit számít egy-egy mosoly vagy bátorító szó nekik. Nagyon szerettem minden pillanatát a forgatásoknak. Hamar a szívemhez nőttek a versenyzők, így különösen nehéz volt a búcsú, mivel minden nap végén el kellett köszönnünk egy-egy amatőr cukrásztól – mesélte Sass Dani a műsorról.A cukrászkölteményeket a műsor két zsűritagja, Baracskay Angéla, profi cukrász, valamint Szabadfi Szabolcs, az ország pékje értékeli majd. Baracskay Angélát már nagyon fiatalon a jövő nagy tehetségének kiáltották ki neves gasztronómia szaklapok, Magyarországon és külföldön is számos Michelin-csillagos étteremben dolgozott a közelmúltban. A versenyzőkre váró feladatok során Angéla a legapróbb részleteket is elemzi és véleményezi majd, mindemellett hasznos tippekkel, tanácsokkal látja el a versenyzőket és a nézőket egyaránt.A zsűri másik tagja Szabadfi Szabolcs, aki az ország pékje, a kovász mestere címmel büszkélkedhet. Ha péktermékről van szó, akkor ő az a megkerülhetetlen szaktekintély, akihez a versenyzők mindig fordulhatnak tanácsért, útmutatásért. A feladatokat szigorúan fogja értékelni, de mindvégig visz egy kis humort a zsűrizésbe.A zsűri által legjobbnak ítélt amatőr cukrász pedig az évad végén az elismerés mellett 5 millió forintos fődíjjal is gazdagodik.