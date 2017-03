Március 20-tól lehet támogatást igényelni kisjátékfilmek készítéséhez

Kisjátékfilmek és kísérleti filmek elkészítéséhez lehet támogatást igényelni összesen 150 millió forint keretösszeggel az idei évi Huszárik Zoltán-pályázaton, amelyet most hirdetett meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.



A tanács pénteki, MTI-hez eljuttatott közleményében kifejtette, hogy az első forduló pályázati kiírására március 20-ától lehet jelentkezni, a szinopszisok beadási határideje április 20. A támogatás feltétele, hogy a pályázó a film elkészülte után másfél éven belül legalább egy nemzetközi vagy hazai filmfesztiválra érvényesen nevezzen művével, amellett, hogy bemutatási szándéknyilatkozatot szerez egy országos televíziótól.



Az első fordulóban nyertes alkotásokat 2018. szeptember 4-ig, a másodikban támogatottakat 2019. február 28-ig kell elkészíteni. Egy pályázó egy fordulóban legfeljebb két szinopszist nyújthat be, alkotásonként a tervezett összköltség legfeljebb háromnegyedét, és maximum nyolcmillió forintot lehet elnyerni.



Az NMHH emlékeztetett, hogy a Huszárik Zoltán-pályázatnak köszönhetően 2011 óta 78 alkotás jött létre, többek között Deák Kristóf Mindenki című Oscar-díjas alkotása is.