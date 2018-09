Maratont fut az Aranyélet csapata

Először fut maraton váltót az Aranyélet sorozat csapata. Az Ónodi Eszter, Thuróczy Szabolcs, Marosi Gábor operatőr és Mátyássy Áron rendezőből álló team számára szinte laza levezetés lesz a SPAR Budapest Maraton®, hiszen túl vannak az Aranyélet című sorozat 3. évadának 78 napos maratoni forgatásán. Az október 14-én érkező sorozat 8 részes évada gyakorlatilag négy játékfilmnyi időnek felel meg, amelyet ennek megfelelően hosszabb idő alatt forgattak le, így ez leginkább egy maratonhoz volt hasonlítható az ott dolgozók számára.A sikeres HBO sorozat aranycsapatában Thuróczy Szabolcs kezdi a futást, tőle Mátyássy Áron rendező veszi át a stafétát, majd Ónodi Eszter következik. Az utolsó 12,2 kilométert Marosi Gábor operatőr futja le. Az operatőr több mint 15 éve fut rendszeresen hosszú távokat. Háromszor győzte le a 42 kilométeres távolságot és számtalan félmaratonon is indult. A stáb minden tagja egyöntetűen vallja, hogy a futás kiváló eszköz stresszoldásra, gondolkodásra, kondijuk megerősítésére és megtartására. Thuróczy Szabolcs azt mondja, szeret csapatjátékokban részt venni, jó egymással lenni sportolás közben és jó tudni, hogy segítenek is ilyenkor egymásnak.– A váltófutásnak pont az a lényege, hogy be tudjuk egymás között osztani a távot és négyen együtt örülhetünk majd a közös sikernek. Azért is futok, hogy ne haljak meg, vagy legalábbis ne korán – vallja a sármos színész. – A munkám miatt gyakran zaklatott, rendszertelen életet élek, kell valami, ami erőt, energiát és kiszámíthatóságot ad.Ónodi Eszternek is az öröm, a futás élvezete és a nyugalom a fő motivációs erő a futáshoz. A sorozatban Janka szerepét játszó színésznő nem szerette mindig a futást. Edzései első fél évében még inkább küzdelem volt ez a sport.– Meg lehet az egyenletes tempót találni, amikor nem szúr az oldalam, nem ver össze-vissza a szívem és nem kapkodok levegő után, ez után lehet elkezdeni élvezni a futást. Autodidakta módon magam jöttem rá, hogy hol találom meg azt a sebességet, amit élvezni tudok, amit, ha tartok, akkor örömömet lelem a futásban. Ilyenkor a gondolataim kitisztulnak és a kellemes testmozgásé a főszerep – mondta el a színésznő a BSI-nek. – Azért választottam a 8,5 kilométeres távot, mert ezt bármikor kényelmesen le tudom futni, ehhez még felkészülnöm sem kell. A maratonváltóban csak jól szeretném érezni magam. Az a jó a futásban, hogy mindig annyit lehet futni, amennyihez kedvünk van, nem csinálok belőle gondot, ha csak 2 kilométerhez van kedvem, nem tűzök ki magamnak elérhetetlen célokat, hogy aztán azon stresszeljek, hogy teljesíteni tudom-e. Azért futok, hogy örömömet leljem benne, és megtartsam a kondimat. Semmi más extra tervem sincs ezzel kapcsolatban, és ezért szeretem.Marosi Gábor operatőr munkája a színészekéhez hasonlóan sokszor erős fizikai megterhelést igényel. Azért kezdett el futni több mint egy évtizede, hogy legyen állóképessége. Azt mondja az első alkalommal még 500 méter lefutása is szenvedést okozott, ez üzente meg neki, hogy tennie kell valamit. Azóta a futás az élete szerves része lett, szereti ezt a mozgásfajtát: kikapcsolja, segíti a stresszt levezetni, és ilyenkor alkalma van egy kis egyedüllétre is, amikor feldolgozhatja mindazt, ami foglalkoztatja, vagy történt vele.Az Aranyélet stábjával és a többi futóval október 7-én a SPAR Budapest Maraton®-on lehet találkozni.