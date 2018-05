Maradt a magyar világcsúcs a tésztahídépítő világbajnokságon

Közlésük szerint idén hat ország - Bulgária, Litvánia, Lettország, Törökország, Románia és Magyarország - mérnökhallgatói csaptak össze az Óbudai Egyetem Reccs tésztahídépítő világbajnokságán. Az immár nyolcadik alkalommal megrendezett viadalon Magyarországot az Óbudai Egyetem Bánki Kara képviselte három csapattal.Új világcsúcs nem született, a 2013-ban felállított magyar rekordot, amely híd kategóriában született, továbbra sem tudták megdönteni. Az Óbudai Egyetem Bánki Karának csapata akkor olyan híddal versenyzett, amely 570,3 kilogramm terhelést bírt el. Tartó kategóriában a világcsúcsot a tavaly iráni színekben versenyző csapat tartja, Tat Makaron nevű szerkezetével, amely 666,3 kilogramm alatt reccsent össze.Az idei megmérettetésen híd kategóriában két csapat szállt versenybe: az első helyezést a Romániát képviselő csapat szerezte meg Kenny nevű tésztahídjával, amely 272,9 kilogrammos terhelést bírt el. Második helyen Bulgária csapata végzett For a few dollars more fantázianevű építményével, amely 103,1 kilogramm alatt reccsent össze.Tartó kategóriában már jóval többen mérették meg magukat, köztük három magyar csapat az Óbudai Egyetem Bánki Karáról. Az első helyezést az idén már török színekben versenyző Tat Makaron érdemelte ki, a szerkezet 561,4 kilogramm terhelésnél tört össze. A képzeletbeli dobogó második fokára a szintén visszatérőnek számító litván csapat állhatott, akik a tavalyihoz hasonlóan Bridge It! névre keresztelték építményüket, amely 401,4 kilogrammot bírt el.A versenyre nevező fiatal mérnökök feladata volt, hogy olyan - legfeljebb 1 kilogramm tésztából épített, 1 méter fesztávú - hidakat és/vagy tartószerkezeteket építsenek tésztából, amelyek nagy terhelést bírnak ki a mérnöki tervezésnek, kivitelezésnek, kreativitásnak és pontosságnak köszönhetően. A tésztaépítmények teherbírását egy speciális eszközzel mérték, addig terhelve a tésztahidakat, amíg össze nem roppantak.Az Óbudai Egyetem által 2011 óta szervezett Reccs világbajnokságon eddig 17 ország vett részt 143 csapattal. A csapatokban 308 hallgató 186 tésztaszerkezetet épített, amelyek együttesen több mint 35 tonna terhelést bírtak el - olvasható az intézmény közleményében.