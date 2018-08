Már tesztelik az appot, ami szinkronizálja az androidos telefonokat és a Windows 10-es PC-ket

Megkezdi a Microsoft a Your Phone alkalmazás tesztelését, amely szinkronba hozza az androidos okostelefonokat és a Windows 10-es PC-ket.A szoftvergyártó óriás májusi Build fejlesztői konferenciáján mutatta be a programot, amelynek funkciója az okostelefonok tartalmának személyi számítógépen való tükrözése. Először az Androidot használók tesztelhetik majd az appot, amely lehetővé teszi számukra, hogy egérhúzással vigyenek át fotókat a mobiljukról közvetlenül Office- és más Windows-appokba.A Microsoft tervei között szerepel a szöveges üzenetek és értesítések szinkronizálása is a két platform között. A Your Phone app használatához egy androidos appot is telepíteni kell a mobilokra a tartalmak tükrözéséhez, és a funkciót később elérhetővé teszik az iPhone-t használók számára is.