Már nem kell sokáig várni a folytatást - Szombaton kezdődik A mi kis falunk második évada

Szombaton indul A mi kis falunk második évada, ami még az előzőnél is viccesebb lett. Sűrűbbek a poénok, többet szerepel a három alkesz közmunkás, és Teca is sokkal szexibb a kisebb ruhákban. Az alkoholnak továbbra is komoly szerepe lesz, és „drámában" sem lesz hiány. A Lengyel Tamás játszotta Gyurinak egy részeg éjszaka után eltűnik az imádott autója. A félnótás körzeti megbízott, Stoki, azaz Szabó Győző parádés nyomozása legalább olyan vicces, mint amikor nem tudott felülni a hivatali kerékpárjára - írjas a Bors Nem véletlen, hogy mára népszerű turistalátványosság lett Pajkaszeg, vagyis Pilisszentlélek.– Mesélték a falusiak, hogy ma már nem csak a legkeményebb tú­rázók jutnak el hozzájuk. Kifejezetten azért keresik ezt a helyet, mert ott forgattuk A mi kis falunkat – mesélte a lapnak Kapitány Iván, a rendező, aki szerint ha nézik a sorozatot, akkor lesz harmadik évad, de nem szeretné elkiabálni.