Már július 25-től Anna-lázban ég Balatonfüred

A hölgyek nyakára kerülő porcelánszíveken idén a Balatonban honos tőkés réce egy tollának színe jelenik meg.

Bóka István, Balaton-parti város polgármestere az eseményről szóló keddi balatonfüredi sajtótájékoztatón azt mondta: az Anna-bál szervezésében egyszerre törekedtek a hagyományőrzésre és a megújulásra., az Anna Fesztivál rendezvényeit július 25-30. közt tartják a Balaton-parti városban.

Az első Anna-bált 1825. július 26-án tartották Szentgyörgyi Horváth Fülöp János balatonfüredi fogadójában, a házigazda leánya tiszteletére. Az ifjú Anna Krisztina azon az estén ismerkedett meg későbbi férjével, Kiss Ernő huszárkapitánnyal, az 1848-49-es szabadságharc aradi tábornok vértanújával. Az Anna-naphoz legközelebb eső szombaton rendezett balatonfüredi bálok, ahol a bálkirálynőt 1862 óta aranyalmával is jutalmazzák, hamar országos hírűvé lettek, a nemzeti öntudat zsinóros dolmányokban, gyöngyös pártákban is kifejezésre jutott. Az egykoron neves személyiségeket - mint Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, Blaha Lujza - vonzó mulatságok fénye a két világháború között kissé megkopott, reneszánszuk 1954-ben kezdődött. A színhely előbb a Balaton étterem volt, 1957-től pedig a felújított egykori Kúrszalon, a mai Anna Grand Hotel.

Látványos lesz a tavalyi szépségkirálynő felvonulása és az idei győztesek sétakocsikázása, amelyen a szilvásváradi, a mezőhegyesi és a bábolnai állami ménesbirtok, valamint idén először a Magyar Nemzeti Lovas Díszegység is részt vesz - emelte ki a polgármester.Hozzátette: idén is lesz sétálójegy, valamintAz Anna-bál hagyománya a nemzeti összetartozást is jelenti - fogalmazott az idei Anna-bál kulturális partnervárosa, Győr alpolgármestere. Somogyi Tivadar arról is beszélt: Győr és Balatonfüred egyaránt hagyománytisztelő, múltjára és jelenére büszke város.Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója elmondta: a kétnapos versenyt látványos gálakoncert zárja a bál előtti szerdán a Gyógy téren Tarnai Kiss László nótaénekessel.Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója elmondta:Idén első alkalommal a Balatonhoz kapcsolódó irodalmi beszélgetések is tarkítják az Anna-bálhoz kapcsolódó programokat - tette hozzá Juhász Anna irodalmár.A sajtótájékoztatón Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt vezérigazgatója arról beszélt: a hölgyek nyakára kerülő porcelánszíveken idén a Balatonban honos tőkés réce egy tollának színe jelenik meg. A bál királynője Royal Garden-mintával ellátott díszserleget kap - ilyen mintájú nászajándékot küldött Magyarország Vilmos brit herceg esküvőjére - az első udvarhölgy Rotschild-mintára épülő, madaras mintázatú, a második udvarhölgy pedig türkiz-platina Apponyi-mintás vázát kap. A vacsorát csaknem 60 millió forint értékű, 3500 darabos kék Apponyi-mintás étkészletben tálalják - tette hozzá.