Már ismerőseinkkel is játszhatunk a Facebook Messengerben

Instant Games néven egy ideje már pörögnek játékok a Facebook Messengerben, de ha még nem találkoztatok vele, az nem a ti hibátok - írja a Nuus . A projekt november óta fut de a tesztüzemmódot 30 országra korlátozták, itthon csak a mostani kiterjesztett frissítés után vethetjük bele magunkat a mókába. A legutóbbi állás szerint közel 50 játékkal múlathatjuk majd az unalmas perceket anélkül, hogy új alkalmazást kellene letöltenünk.A Messengeren belül elérhető minialkalmazások között olyan klasszikusokat is találunk majd, mint a PAC-MAN, a Space Invaders vagy éppen a Galaga, de olyan mostani kedvencekre is rárepülhetünk mint a Candy Crush vagy az érthetetlen módon mindenki függőségbe taszító szókirakó.Sőt, ha az egyéni szórakozásnál és a globális ranglisták ostromlásánál többre vágyunk, barátainkat is kihívhatjuk egy kis játékra. Tudásunkat egyelőre egy jóféle billiárd vagy Scrable party-ban villogtathatjuk a haveroknak, győzelem esetén viszont biztos, hogy visszavágót követelnek majd, úgyhogy csak óvatosan, két megálló között veszélyes belekezdeni!