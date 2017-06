Már elég grizzly él Yellowstone-ban, lehet rájuk vadászni

Mintegy 125 indián törzs állapodott meg arról, hogy nem vadásznak a medvékre, számukra ugyanis a grizzly szent állat.

Kép forrása: worldanimalnews.com

Megszüntetik nyártól az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban és annak környékén élő grizzly medvék védettségét, miután az amerikai Hal- és Vadvédelmi Szolgálat csütörtökön közölte, hogy a régió megnövekedett populációja nincs többé veszélyben.Természetvédő szervezetek jogi úton akarják megtámadni a döntést.A yellowstone-i grizzly medvék szövetségi védelmének megszüntetésére már 2016 márciusában ígéretet tett az Obama-kormány.Alaszka kivételével a kontinentális Egyesült Államok egész területén a veszélyeztetett fajok törvényének védelme alá kerültek a grizzlyk 1975-ben, amikor már csak 136 példány élt a Yellostone parkban és környékén.Akkoriban a grizzlyket vadászták, gyakran estek csapdák és mérgezések áldozatául,Az állatok száma az 1850-es években kezdett zuhanni, ma már eredeti életterüknek csak mintegy két százalékán fordulnak elő.

Az amerikai Hal- és Vadvédelmi Szolgálat döntése, mely szerint a yellowstone-i grizzly medvék lekerülnek a veszélyeztetett és kihalástól fenyegetett fajok listájáról, az állatokról való döntés jogát Montana, Idaho és Wyoming államokra ruházza július végére.Ennek értelmébenA Yellowstone parkon belül továbbra is tilos lesz a medvevadászat.A döntés nincs közvetlen hatással a grizzlyk más, továbbra is veszélyeztetettként nyilvántartott, de szintén megnövekedett állományú populációira, például a Montana és Idaho északi részén élő mintegy ezer medvére.Az idahói hatóságok szerint túl korai egy lehetséges vadászidényről beszélni.Mintegy 125 indián törzs közös nyilatkozatban állapodott meg arról, hogy nem vadásznak a medvékre, az őslakos amerikaiak számára ugyanis a grizzly szent állat., melyek úgy vélik, a yellowstone-i medvék létét továbbra is veszélyezteti az emberi tevékenység, a klímaváltozás és egyéb tényezők.Tim Preso, az Earthjustice nevű, környezetvédelmi joggal foglalkozó cég jogásza szerint szervezetük megvizsgálja a törvényt.

Fel vagyunk rá készülve, hogy kiálljunk a grizzlykért, ha kell. Csak egy Yellowstone van, nincs még egy olyan hely, mint ez. Nem kellene ilyen indokolatlan játékot űznünk a régiónk egyik ikonikus állatával

- fejtette ki.Az amerikai Hal- és Vadvédelmi Szolgálat a következő öt évben folytatja a grizzlyk megfigyelését, és bizonyos esetekben - ha például három egymást követő évben növekszik az elhullott nőstények száma - azonnal felülvizsgálják az állatok státuszát.A yellowstone-i grizzlyket rövid időre már 2007-ben is levették a veszélyeztetett állatok listájáról, de hamarosan visszasorolták őket, miután állatvédők pert indítottak a döntés ellen arra hivatkozva, hogy a kormány nem vett figyelembe olyan tényezőket, mint a klímaváltozás.