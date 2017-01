Már a messengerben sem hagy minket békén a Facebook a hirdetésekkel

Persze nem ez az eredeti szándék, de ha a hirdetések elárasztják a csevegő alkalmazást, sokan bosszúsak lesznek - írja a Geeks.hu

Lassan egy éve, hogy felmerült annak lehetősége, hogy a Facebook hirdetéseket helyezzen el a Messenger alkalmazásban. A projekt állásáról egészen mostanáig nem sok mindent lehetett tudni, most viszont megint érdekes információk kerültek nyilvánosságra: állítólag heteken belül megkezdődik az éles teszt, mégpedig az ausztráliai és tajvani felhasználók bevonásával. A Facebook oldaláról természetesen nagyon jónak tűnik a döntés, hiszen ha a tapasztalatok kedvezően alakulnak, akkor egy globális nyitást követően több mint 1 milliárd felhasználóhoz lehetne célzott hirdetéseket eljuttatni.Felhasználói oldalról ugyanakkor már más a helyzet, elég csak a nemrégiben bevezetett „milyen napom van" kártyácskákra gondolni, amiket a legtöbben gyűlölnek. Mégpedig azért, mert kikapcsolhatatlan funkcióról van szó, ami ráadásul még túl sok helyet is elfoglal. Szinte biztos, hogy a hirdetéseket sem lehet majd kikapcsolni, és az is egészen valószínű, hogy a hirdetések mérete sem lesz apró. A hirdetések a tervek szerint a legutóbbi beszélgetések listája alatt jelennek majd meg, hogy az app megnyitásakor azonnal látszódjanak, vagyis végső soron még többet kell majd lefelé görgetni, ha a kapcsolati listába felvett ismerősök között szeretnénk görgetni. Nem neveznénk éppen felhasználóbarát újításnak!