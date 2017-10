Már 20 éve, hogy mozikba került a Titanic - Mi fikció és mi valóság a filmben?

Az azóta eltelt időszakban még többet megtudtunk a Titanic katasztrófájáról, rengeteg tárgy került a felszínre, amelyek egy részét most a budapesti Titanic kiállításon láthatja a közönség. Ha újranézné a filmet, itt egy kis segítség, hogy meg tudja különböztetni a valóságot a fikciótól.Nem. Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) és Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) teljesen az író-rendező James Cameron fantáziájának szülöttei. Egy J. Dawson azonban valóban ott volt a fedélzeten, bár az ő keresztneve Joseph. Cameron nem tudott az igazi Dawson létezéséről. A férfi a filmbeli karakterhez hasonlóan életét vesztette a tragédiában.

Soha nem tudjuk majd biztosan. A filmben Bruce Ismay arra sarkalja Smith kapitányt, hogy döntsék meg a sebességi rekordot, de a valóságban Ismay azt vallotta eskü alatt, hogy a kazánok egyszer sem dolgoztak teljes erőbedobással. Másnap, hétfőn akarták kipróbálni, milyen sebességre képes a hajó. Ugyanezt vallotta a legénység több tagja is, míg az utasok közül volt, aki azt mondta, hogy látta, amint Ismay összetép egy jéghegyekre figyelmeztető jelentést. A bíróság nem hitt nekik.Igen, ezt a tanúvallomások is alátámasztják. Azt, hogy pontosan melyik volt az utolsó számuk, senki sem tudta megmondani.Valószínűleg nem. A filmben William Murdoch csúszópénzt fogad el, majd fejbelövi magát. A történészek csak azt tudják, hogy egy tiszt öngyilkos lett, Murdoch sorsáról nincs pontos információ. Cameron bocsánatot kért Murdoch családjától.Igen, és valóban rádőlt a vízben menekülő emberekre. A filmben Dawson barátja hal meg így, a valóságban John Jacob Astor milliárdosra eshetett rá a kémény.Igen. Isador és Ida Straus (a Macy's társtulajdonosa) a filmben a kabinjuk ágyában várják a véget. A valóságban mindkettőjüknek felajánlották, hogy a 8-as mentőcsónakkal, kimentik őket, de Isador addig nem akarta elhagyni a hajót, amíg nők is voltak a fedélzeten, Ida pedig úgy érezte, hogy a férje mellett a helye. A valóságban a szemtanúkegy-egy széken ülve látták őket utoljára, nem a kabinjukban voltak.Igen. A 16 mentőcsónakból 2 fordult vissza, hogy túlélők után kutasson. Hat embert találtak, de négyen meghaltak a csónakban.