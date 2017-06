Manhattani garázsban adták elő Milhaud operáját

Egykori manhattani garázsban rendezték meg a héten Darius Milhaud francia zeneszerző La Mere Coupable (A bűnős anya) című operájának Egyesült Államokbeli ősbemutatóját az On Site Opera fesztivál keretében, amely a legvalószínűtlenebb helyekre, kosárlabdapályára, autós bárokba, sőt egy kiszolgált repülőgép-anyahajó fedélzetére viszi el a műveket, hogy minél szélesebb körben ismertesse meg az operát.



A 2012-ben útjára indított fesztivál célja, hogy nem hagyományos helyszíneken, ahol az emberek gyakran megfordulnak, mutasson be közismert és kevésbé ismert operákat.



Korábban rendeztek operát a bronxi állatkertben, a legendás harlemi Cotton Clubban Gershwin művet mutattak be, Rameau egyik művét a Madame Tussauds helyi tárlatán állították színpadra.



Idén a június végéig tartó fesztiválon 30 előadást visznek színre olyan helyszíneken, mint egy brooklyni kosárlabdapálya, ahol a Bounce című hip-hop operát láthatja a közönség, a darab előadásába bevonták egy helyi általános iskola diákjait is. Nemcsak előadni hívnak meg diákokat, hanem nézőként is ingyen láthatták Donizetti Szerelmi bájital című operáját egy harlemi iskola játszóterén. A darab előkészítésében, köztük a jelmeztervezésben és a fellépő kórusban az intézmény diákjai is részt vettek.



Egy brooklyni park autós bárjának közönsége Bizet Carmenjével ismerkedhetett meg. Mozart melódiái csendültek fel Manhattan nyugati részének egyik közösségi kertjében, ahol stílusosan Az álruhás kertészlány operát mutatták be.



Egy egykori repülőgép-anyahajón volt a helyszíne Tom Cipullo Glory Denied című operájának egy Vietnamban fogságba esett amerikai katonáról.



A fesztivál szervezőinek nem titkolt célja, hogy ellensúlyozzák a hagyományos operajátszás iránt egyre csökkenő érdeklődést. Minden korosztály számára vonzóvá akarják tenni a műfajt azzal, hogy keresik a művek bemutatásának új útjait.