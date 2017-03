Mándoki csapatával egy hét alatt három nagyvárosban koncertezik

Mándoki László - művésznevén Leslie Mandoki - Németországban élő magyar producer-muzsikus zenekara a szerdai párizsi Olympia-beli koncert után pénteken a londoni Hammersmith Eventim Apollóban, hétfőn pedig a Konzerthaus Berlinben lép fel.



Leslie Mandoki az MTI-nek kiemelte, hogy a turné során Európa három fontos nagyvárosában legendás koncerthelyszíneken lépnek fel.



A szerdai párizsi koncert szenzációs siker volt, a végén állva tapsolt a közönség - hangsúlyozta a zenész.



Mint fogalmazott, mindenkinek van egy személyes képe a szabadságról.



"Az én személyes képem az, amikor 3 és fél évesen az édesapám vállán ülve láttam, hogy 1956. október 23-án a diákok ledöntötték a Sztálin-szobrot" - mondta, hozzátéve: a koncert arról szól, hogy megnézzük, mit is jelentenek ezek a pesti srácok a mai magyar és európai fiatalságnak, amikor Európa újra keresi önmagát.



Ezért indítják a koncertet a Mother Europe című dallal, Varga Miklós Európa című dalának a berlini fal leomlásakor készített feldolgozásával, mert fel akarják idézni, hogy milyen fontos szerepe volt a jelenkori európai történelemben Magyarországnak.



1989-ben nem omlott volna le a fal Berlinben, ha a magyar nemzet nem bontja le a vasfüggönyt - hangsúlyozta Mándoki László, hozzátéve: "erről szól a koncert".



A zenész, aki a koncerten személyes történeteket is elmesél, kiemelte: művészi feladatának érzi, hogy megmutassa, mit jelent ma 1956. Mint fogalmazott, nem a visszaemlékezés van a középpontban, hanem a hőstettek mai értékelése.



"Hogy mennyire fontos Magyarországról pozitív képet alkotni, hogy mehessen a saját útján Európában, saját hangja legyen. Hangsúlyozva, hogy Magyarország nélkül ez az Európa nem is létezne" - tette hozzá.



Elmondta, hogy a koncerten filmbejátszások is láthatók a magyar szabadságharcról, és az is látható, hogy milyen kulcsszerepe volt a magyar szabadságért harcolóknak Európa egyesülésében.



"El fogjuk mondani, hogy mennyire fontos Magyarországnak Európa és fordítva is, Európának Magyarország" - hangsúlyozta, kiemelve, hogy a koncerten fellépő angolszász világsztárok teljesen azonosulnak ezzel a magyar témával.



A három és fél órás koncert fellépői között van Cory Henry, David Clayton-Thomas (Blood Sweat & Tears), Bobby Kimball (Toto), Chris Thompson (Manfred Mann's Earth Band), Nick van Eede (Cutting Crew), John Helliwell (Supertramp), Klaus Doldinger (Doldinger´s Passport), Till Brönner, Bill Evans (Miles Davis-Band), Randy Brecker és Tony Carey. Londonban Ian Anderson (Jethro Tull), Berlinben pedig Al di Meola is színpadra lép.



Mándoki László kitért arra is, hogy a koncerteket rögzítik, és pár hónap múlva a tévénéző közönség is láthatja a felvételeket, amelyek súlypontja a berlini koncert lesz.