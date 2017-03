Májusban indul a Nagy-Szín-Pad! 4. szériája

Májusban kezdődik a Nagy-Szín-Pad! negyedik szériája; a VOLT Produkció és a Petőfi Rádió közös tehetségmutató versenyén nyolc zenekar és előadó: a Dope Calypso, a Jónás Vera Experiment, a Konyha, a Lóci játszik, a Mörk, Petruska, Sena és a The Qualitons indul a rangos díjakért.



A Nagy-Szín-Pad! legjobbjai mostantól nemcsak a hollandiai Eurosonic Fesztiválra, a Sziget, a VOLT és a Strand Nagyszínpadára kapnak meghívást, hanem a Campus Fesztivál és a Budapest Park is csatlakozott a felajánlókhoz. Az elődöntőknek és a döntőnek májusban az Akvárium Klub ad otthont, a koncerteket a Petőfi TV élőben közvetíti - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



"Nagy-Szín-Pad! című tehetségmutató versenyünk célja a kezdetek óta változatlan: ugródeszkát kívánunk nyújtani azoknak a zenekaroknak, előadóknak, amelyek és akik már önerőből sikeresek. Sokan járnak a koncertjeikre, népszerűek, jól működnek a dalaik, de a karrierjükben sokat segíthet számukra, ha a legnagyobb hazai fesztiválokon is bemutatkozhatnak" - idézi a közlemény Lobenwein Norbertet, aki Fülöp Zoltánnal együtt szervezi a Nagy-Szín-Pad!-ot.



Mint felidézik, a korábbi versenyeken olyan zenekarok vettek részt, mint a Halott Pénz, Szabó Balázs Bandája, a Cloud 9+, a Margaret Island, a Honeybeast, az Ocho Macho, a Bagossy Brothers Company, az Ivan & the Parazol vagy a Mary Popkids.



"A Petőfi Rádió, a Petőfi TV és a petőfilive.hu kiemelt figyelemmel kíséri nemcsak a Nagy-Szín-Pad!-on bemutatkozó produkciókat, de magát a versenyt is. A Nagy-Szín-Pad! az egyetlen olyan zenei verseny hazánkban, amelyen a versenyzők a közönség részvétele mellett adnak koncertet. A fellépéseket élőben közvetítjük televízión és online is" - mondta el Pető Zoltán, a Petőfi Rádió csatornaigazgatója.



A negyedik Nagy-Szín-Pad! versenyre egy csaknem száztagú szakmai szavazói kör ajánlása alapján nyolc produkció kapott meghívást. Május 19-től négy napon át esténként két-két zenekar és előadó ad élő koncertet a budapesti Akvárium Klubban, ahol a döntő is zajlik majd május 27-én - közölték a szervezők.