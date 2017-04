Májusban folytatódik az Egynyári kaland

Az MTVA és a Megafilm Service közös, ifjúsági témájú sorozata, az Egynyári kaland hat részből álló, könnyed szórakozást ígérő második szériája május 13-tól heti rendszerességgel, szombat esténként 19:30-tól lesz látható a Duna televízión.



A második évad története ott folytatódik, ahol az első befejeződött – egy év elteltével. A fiatalok most már elsőéves egyetemistaként térnek vissza Balatonfüredre: Zsófi (Schmidt Sára) és Bence (Rubóczki Márkó) párként, Dóra (Dobos Evelin) és Gábor (Héricz Patrik) pedig barátokként. Négyesük a szerelmi csalódás miatt hazaköltöző Levivel (Király Dániel), és húgával, a különcködő Lucával (Walters Lili) egészül ki. A romantikus szálak mellett ismét megjelennek a családi kapcsolatok, és természetesen a humor is fontos eleme marad a sorozatnak.



A főbb szerepekben az első évadból jól ismert arcok: Schmidt Sára, Rubóczki Márkó, Dobos Evelin, Héricz Patrik és Szerednyei Béla mellett, új karakterek: Király Dániel, Walters Lili, Dobó Kata, Bányai Miklós és Gyabronka József is helyet kaptak, és visszatérő szereplőként Vecsei H. Miklós is látható lesz.



A második évadot vezető rendezőként és forgatókönyvíróként Zomborácz Virág jegyzi, aki tagja volt az Aranyélet író-csapatának, és akinek Utóélet című első nagyjátékfilmje itthon és külföldön egyaránt sikert aratott. Zomborácz Virág mellett rendezőtársként Akar Péter dolgozott.



A sorozat főcíme vizuálisan megújult - Ertsey Donátnak és Kalászi Benjáminnak köszönhetően - az új végefőcímet pedig Dorogi Péter és Balázs Ádám írták.



Alkotók:



Kálomista Gábor - producer

Helmeczy Dorottya - line producer

Zomborácz Virág - vezető rendező, forgatókönyvíró

Akar Péter - rendező

Csillag Mano - vezető vágó

Poós A. Márton - vágó

Somogyvári Gergő - operatőr

Balázs Ádám - zeneszerző

Takács Lilla - látványtervező

Zelenka Nóra - jelmeztervező

Intim Torna Illegál - főcímdal