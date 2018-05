Május 21-én indul a nagy The Walking Dead-maraton az RTL Spike-on

Hatalmas dobással készül a nyári szezonra az RTL Spike: május 21-től indul a The Walking Dead-maraton! A csatornán ugyanis az elkövetkező hetekben látható lesz minden idők egyik legsikeresebb tévés szériájának eddigi összes évadja. Ősszel pedig az amerikai premierrel egy időben érkezik a Spike-ra a produkció legújabb, kilencedik évfolyama, természetesen magyar szinkronnal.A The Walking Dead a modernkori sorozatgyártás egyik csúcsterméke, amely képi világának és technikai újításainak köszönhetően még évtizedek múlva is hivatkozási alap lesz a szakmában. Nemcsak a kritikusok, de a nézők által is méltán elismert széria – világszerte több tízmillió rajongóval – 2010-ben indult, és idén ősszel már a kilencedik évaddal jelentkezik. A legújabb, magyar szinkronos epizódokat hazánkban elsőként az RTL Spike nézői láthatják majd az amerikai premierrel egy időben. Addig azonban újra átélhetik az izgalmakat, illetve az is végre megismerheti, akinek eddig kimaradt az életéből. A csatornán ugyanis május 21-én,hétfőn 22.00-kor debütál a kultsorozat, és a nyári időszakban az eddig meglévő nyolc évad összes epizódját láthatjuk.A The Walking Dead megálmodója a magyar származású Frank Darabont, aki olyan nagysikerű Stephen King filmes adaptációkkal alapozta meg a karrierjét Hollywoodban, mint A remény rabjai, illetve a Halálsoron. A sorozaton Robert Kirkmannel, a produkció alapjául szolgáló képregény írójával és kitalálójával dolgozott együtt éveken át.A TWD egy olyan posztapokaliptikus jövőben játszódik, ahol egy rejtélyes kór a holtakat visszahozza az élők sorába, ezzel megtizedelve a populációt. A történet ebben a reménytelen világban túlélni próbáló csoport megpróbáltatásait és kalandjait követi végig. A kalandokkal és fordulatokkal teli sztori különlegessége, hogy sosem tudja a néző, mikor történik egy olyan váratlan esemény, amely befolyással van az események alakulására. A készítők különösen nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a szériában feltűnő élőholtak valósághűek legyenek. Ezért nem számítógépes technika segítségével változtatják át a szereplőket, hanem díjnyertes maszkmesterek varázsolnak szörnyeteget a színészekből.