Majkának nagyon hiányzik a pia

A rapper arról beszélt Krizsó Szilvia műsorában, a KrizsoShow-ban, hogy a fékevesztett bulik már a múlté. Hónapok óta nem iszik. A tavalyi évben összesen kétszer volt a haverjaival bulizni, de akkor is csak egy-egy üveg sört ivott, a rövid italokat pedig teljesen száműzte az életéből – írja a Bors Ez azért is furcsa, mert Majoros Péter sohasem titkolta, hogy ez a fajta zenész életmód együtt jár a bulira való bemelegítéssel és levezetéssel. A Facebookra is gyakran posztolt olyan képeket, amelyeken alkohollal a kezében volt látható, és azt sem tagadta le soha, ha egy-egy este többet ivott a kelleténél – jegyzi meg a lap.

A Bors arra volt kíváncsi, hogy mi okozta ezt a pálforduást, és nem fél-e esetleg attól, hogy a jó fiús életvitel árt a róla kialakult képnek?

Azért az nem igaz, hogy egy kortyot sem iszom, csak a töményet ciderre, vagy esetleg borra cseréltem. És mértékkel. A változás kizárólag magam miatt történt, soha nem ittam annyit, hogy ez a munkám vagy a kapcsolatom rovására ment volna. Egyszerűen azt érzem, hogy sok volt az elmúlt 15 év.

– vallotta be az 50 milliós játszma házi­gazdája, aki arra a kérdésre is őszinte választ adott, hogy mennyire hiányzik számára az alkohol.

Nagyon hiányzik!

A műsor, ma este lesz látható az ATV-n.