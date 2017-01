Majka után Kasza Tibi is reagált Fenyő Ivánnak

2017 első rendes, hazai celebbalhéja azzal kezdődött, hogy Fenyő Iván elég felsőbbrendűnek ható, hosszú posztban értekezett Majkáról és Kaszáról, kettejük közösségi médiás jelenlétéről, az igénytelenségről, továbbá követőikről is – elég lesújtó – véleményt formált. Majka azzal vágott vissza, hogy lehozta kettejük korábbi, privát levelezését (itt olvashatja), de Kasza sem az a magába forduló, csendben hüppögő típus - írja az Origo Kasza Tibor éppen Floridában nyaral, és ott értesült arról, hogy Fenyő Iván őt is szóba hozta a Facebook-oldalán. A műsorvezető-énekes így reagált a posztra:"Arra keltem ma, hogy Fenyő Iván éppen Majkával és velem él lelki életet. Őszinte leszek, szívesen beszállnék ebbe a szellemi adok-kapokba, de ahhoz most ki kéne gugliznom, hogy mi van veled, ember, mert azt sem tudtam – tök őszintén mondom –, hogy te még egyáltalán a világon vagy."„Legyen az, hogy most te nyertél... Ilyenkor kell adni valamit, vagy ennyi elég? Megtisztel az irigységed, bárcsak viszonozhatnám" – tette hozzá. Épp Floridában van a posztja szerint, talán nem izgatta fel magát túlzottan.Majka sokkal durvábban reagált a lehúzó szavakra, egyszerűen kiposztolta egy Fenyő Ivánnal folytatott korábbi levelezésüket a közösségi oldalára