Majka lerombolt egy amerikai benzinkutat

Egy hónapos pihenésre repült a tengerentúlra családjával Majoros Péter, a TV2 műsorkészítői pedig akár foghatják is a fejüket, hogy nem forgatnak valóságshow-t Majka, Dundika és gyermekeik kalandjaiból. A családfő ugyanis úgy indult el egy benzinkútról, hogy a töltőpisztolyt a bérelt autó tankjába dugva felejtette - írja a BorsOnline „Oké, oké! Akkor most felkerülök végre a netre, mint igazi official hülye?" – kérdezte a világot, miközben egy képet is megosztott az észlelésről. Hatalmas kommentcunamit indított el, és százakat derített jókedvre a története. Majka a magyarázattal sem várt sokáig.„Marci nyúzott, hogy neki pi­silni kell, aztán a vécé rossz volt... Satöbbi, satöbbi... Sok idő telt el, miután beraktam a töltőfejet, és csak két kilométerrel arrébb vettem észre. A kutas meg csak akkor, amikor visszamentem szólni" – írta a műsorvezető.