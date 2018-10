Máig érezteti hatását a 2016-os foci Eb okozta eufória Magyarországon

A két évvel ezelőtti labdarúgó Európa-bajnokság okozta eufória máig érezteti hatását, legalább 500-600 szimpatizáns ma is elkíséri a nemzeti csapatot Európa bármely pontjára, de számuk esetenként az 1000-1500-at is elérheti - írta keddi számában a Világgazdaság, amelynek Szabados Gábor sportközgazdász nyilatkozott.



A közgazdász elmondta, hogy a szurkolók 70-80 százaléka ma már egyénileg szervezi meg az utazását, az utazási irodák csomagajánlatai az internetes foglalások egyszerűsödésével háttérbe szorultak.



Egy idegenbeli válogatott mérkőzésre épített futballtúrát már 40-60 ezer forintból is ki lehet hozni, de "a határ a csillagos ég".



A szakértő szerint a sportturizmus egyre kevésbé megfizethetetlen szórakozás, de továbbra is elmondható, hogy elsősorban a fizetőképesebb rétegek áldoznak erre a célra.