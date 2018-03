Magyarul hangzott el a ˝Szép cica˝ az Agymenők forgatásán

– Egyedülálló élmény volt száz, a világ minden tájáról érkező rajongóval együtt részt venni az új évad tizedik epizódjának felvételén. Hárman képviseltük Magyarországot, és maximálisan kihasználtuk a számunkra nyújtott lehetőségeket. A forgatási szünetekben a közönség különböző vicces feladatokat kapott: én például mindenki elé kiállva mondtam el, hogy milyen sokat jelent nekem ez a sorozat, az egyik nyertestársam pedig Sheldon gyógyuló dalát, a "Szép cicát" énekelte el magyarul – mesélte Szabó Réka, az egyik szerencsés résztvevő. – A parkolóban még magát Chuck Lorre-t is sikerült elkapnom, aki aláírta a produkciómmal kiérdemelt, minden szereplő által dedikált fotómat, majd legnagyobb meglepetésemre egy biciklis kollégával utánam küldette az epizód részletes forgatókönyvét.

Tavasszal sem maradunk tudományos gyorstalpaló nélkül: folytatódik a különc zsenik kalandjait nyomon követő, többszörös díjnyertes sorozat. A négy pasadenai tudós nem mindennapi életének kulisszái mögé ráadásul három magyar rajongó élőben is betekinthetett: a Comedy Central játékának nyertesei nem csak részt vehettek a Los Angeles-i felvételeken, de a produkció alkotójával, Chuck Lorre-ral is találkoztak. A csatorna a képernyők előtt ülő fanoknak is tartogat meglepetéseket: március 7-én kedvenceink szinkronhangjai Facebook live streammel melegítenek be a premierre.Hazánkban is töretlen az elviselhetetlenül kényszeres zseni és nem kevésbé lökött kollégáinak történetét középpontba helyező sorozat népszerűsége. A többek között Emmy – és Golden Globe-díjjal kitüntetett Agymenők aktuális évadának felvételébe most néhány magyar rajongó is bepillantást nyerhetett: a humorcsatorna augusztusban lezárult nyereményjátékának győztesei Los Angeles-i vakációjukat stúdiólátogatással, Chuck Lorre-randevúval és egy magyar produkcióval koronázták meg.Réka életre szóló élményéről a keddi premierepizód előtt is mesél a kíváncsi Agymenők-fanoknak. A humorcsatorna ugyanis Facebook live stream-sorozattal hangol az új évadra: Réka mellett elsőként a legfurcsább párost, Amy Farrah Fowlert és Sheldon Coopert magyarul megszólaltató Szabó Zselyke és Szabó Máté válaszol a kommentelők és a moderátor stand-upos, Ráskó Eszter kérdéseire.