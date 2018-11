Magyarországra érkezik Nick Szabo, a bitcoin szellemi atyja, a digitális szerződések koncepciójának kidolgozója

Magyarországra érkezik, és két előadást is tart a november 8–9-i Blockchain Budapest nemzetközi konferencián Nick Szabo. A világhírű amerikai kriptográfus édesapja 1956-ban menekült el Magyarországról, miután részt vett a harcokban. Ő maga már az Egyesült Államokban született.Szabo nemcsak számon tartja származását, hanem egy közelmúltban adott interjúban arról is megemlékezett, milyen motivációt jelentett számára az 1956-os magyar forradalom: a blokklánc-technológiát kezdettől fogva olyan közösségi eszközként képzelte el, ami növeli az emberek szabadságát, szűkíti az elnyomó rendszerek lehetőségét, hogy a polgárok életét és tranzakcióit ellenőrizze.„Nick Szabo a kriptovilágban és a blokkláncfejlesztésben érintett szakemberek közössége számára élő legenda. Azonban zárkózottsága is legendás, így különösen nagy dolog, hogy sikerül elhozunk Budapestre" – mondja Szilágyi Imre közgazdász, a Blockchain Budapest konferenciák főszervezője.A Bálna Budapest nagyszínpadán Nick Szabón kívül közel negyven külföldi és magyar kripto- és blokkláncszakértő tart előadást. A kiállítótérben számos vállalkozás és projekt lesz jelen standdal, a kisteremben zajló egyórás workshopokon egy-egy területtel közelebbről is megismerkedhetnek az érdeklődők. A konferenciával párhuzamosan a stabil kriptopénzek nemzetközi fejlesztőinek részvételével stablecoin-tanácskozás zajlik a helyszínen.A fejlesztő vállalkozások és a multinacionális cégek mellett hangsúlyosan kerülnek elő a szabályozás kérdései: a konferencián az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal képviselője is előadást tart. A rendezvény fő szakmai partnere a Blockchain Kutatási Egyesület, a megnyitót az innovációs és technológiai miniszter főtanácsadója, a Budapest Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékánja, Jakab László egyetemi tanár tartja. A részletes programról az esemény honlapján lehet tájékozódni.