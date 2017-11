Magyarországra érkezik a legendás Whitney Houston show

Három évtized slágereit hallhatja a közönség az élőzenével kísért produkcióban a West End feltörekvő sztárja, Rebecca Freckleton előadásában.Paul Roberts, brit producer több ezer énekest hallgatott meg az Egyesült Államokban és Angliában, amíg felfedezte Rebecca Freckletont, akinek személyisége és hangja élethűen visszaadja mindazt, amit Whitney képviselt.A kivételes, fiatal tehetség orgánuma és varázsa a Queen of the Night show-ban hamisítatlanul idézi fel azt, ami 5 éve elveszett az életünkből.Rebecca Freckleton egyike London vezető énekeseinek, rendszeresen együtt lép fel a legnagyobb nevekkel. Kislányként még fésűvel a kezében énekelte Whitney dalait, ma már a színpadon, a nagyközönség előtt kelti életre a poptörténet meghatározó legendáját.A kétszer 50 perces show garantált zenei élmény mindazoknak, akik szeretnék újra hallani az I Wanna Dance With Somebody, az I’m Every Woman, az I Will Always Love You, a Saving All My Love, a Where Do Broken Hearts Go, a Greatest Love Of All című slágereket.A Whitney – Queen of the Night show tisztelettel adózik egy zenei legenda előtt, a világ minden táján lelkes kritikákat kap. Töretlen népszerűségét a profi zenekar, a vokál, a táncosok és a show vizuális elemei garantálják.2017. november 19.: Szeged2017. november 20–21–22.: Budapest2017. november 23.: Békéscsaba2017. november 24.: Győr2017. november 25.: Székesfehérvár