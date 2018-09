–

Mindegy, hogy vicces videót nézünk a YouTube-on, filmet a MyTV-n vagy az HBO GO-n, Magyarországon a második legjobb a mobil videózás élménye a világon – derül ki a szolgáltatóktól független OpenSignal cég legfrissebb jelentéséből.Az OpenSignal most először készítette el A mobilos videózás helyzete (The State of Mobile Video) című jelentését, amelyben a korábbiaktól eltérően nem csupán a 4G hálózatok letöltési sebességét vizsgálta, hanem azt is, hogy azokon milyen minőségben lehet okostelefonról online videoszolgáltatásokat használni.A vállalat által vizsgált 69 ország közül csupán 11 ország szerzett "nagyon jó" minősítést, a Magyarországi mobilhálózatok pedig kiemelkedően jól szerepeltek, mivel a második legjobbnak bizonyultak a világon, a maximális 100-ból 67,89 pontot érve el. A legjobb eredmény a Cseh Köztársaságé, 68,52 ponttal. Magyarország a jelenlegi pontszámmal megelőzte még a híresen fejlett norvég mobilhálózatokat is, melyek csupán a harmadik helyet szerezték meg 67,41 ponttal. A lista középmezőnyébe kerültek a német, román, lengyel, francia hálózatok, melyek a mobil videózás szempontjából hatvan pont alatt végeztek.Teljes mértékben egyetértek a jelentés készítőivel, hogy az ügyfeleink számára nem a sebesség a legfontosabb, hanem az online élmény minősége, amikor videót streamelnek, chatelnek, és használják a közösségi médiát. Nagyon büszke vagyok, hogy ez a két ország a világon a legjobb, a mobil videózás élményét tekintve. Ez egy fantasztikus eredmény, és nagyszerű iparági visszajelzés a számunkra, hogy a vállalataink mind a Cseh Köztársaságban, mind Magyarországon kiváló mobilhálózatokat biztosítanak, a lehető legjobb ügyfélélmény eléréséért. A Telenor Magyarország épp ezért elkötelezett, és a jövőben is mindent megteszünk, hogy továbbra is világszintű mobilhálózati élményt nyújtsunk a magyar emberek számáramondta el Jan Hanuš, a Telenor Magyarország vezérigazgatója.A jelentés készítői hangsúlyozták, hogy ahhoz, hogy a felhasználók jó minőségben élvezhessék az online videókat, nem elegendő magas letöltési sebességet biztosítani. Pontozták az elérhető képminőséget, a videók betöltési idejét, és a lejátszás esetleges megakadásának arányát is. A kutatás eredményeinek alapjául több mint nyolcmillió készüléken futó mérőalkalmazások összesen több mint 87 milliárd mérésének eredménye szolgált, amelyeket 2018 május 14. és augusztus 11. között rögzítettek világszerte.Emellett a jelentés készítői az általános 3G/4G letöltési sebességet is mérték, amely alapján a hazai mobilhálózatok a világ hetedik leggyorsabbjainak bizonyultak, 31,93 Mbps-os eredménnyel. A leggyorsabb három ország Dél-Korea (45,58 Mbps), Norvégia (40,25 Mbps) és Szingapúr (38,11 Mbps).A Telenor folyamatosan fejleszti mobilhálózatát, hogy ügyfelei az egész országban, a lehető legjobb minőségben élvezhessék a Hipernet előnyeit. Ma már a magyarországi lakosság 99 százaléka hozzáférhet a Telenor 4G szolgáltatásaihoz. Fejlesztéseink egyik kiemelt célja, hogy a kistelepülésekre is elvigyük a szélessávú internetet, így már 2700, hatezer főnél kisebb lélekszámú településen elérhető a 4G szolgáltatásunk. Az épületek több fallal elválasztott, belső helyiségeinek ellátottságára is figyelmet fordítunk, így az év végéig lakosság 95 százaléka már kiváló beltéri - deep indoor – 4G lefedettséget élvezhet.