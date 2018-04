Magyarország legjobb szakállát keresik

Nagyon örülök, hogy néhány éve visszatért a divatba a szakáll, mert nem csak férfiasabbá teszi az arcot, hanem a kreativitásnak is teret ad, sőt a lányoknak is bejön. Zsűritagként a szakállak karakterét fogom figyelni és azt, hogy mennyire passzol az illető egyéniségéhez. Még mindenkinek van ideje szólni a szakállas ismerőseinek, szerintem érdemes jelentkezni

Nemzetközi szinten nagy hagyománya és presztízse van a szakállversenyeknek, ezt szeretnék hazánkban is meghonosítani a Tattoo Majális szervezői. Május 5-én, a rendezvény alprogramjaként rendezik meg Magyarország első szakáll szépségversenyét, A Nagy Szakállverseny-t. A pénzdíjas versenyen nem a szakáll mérete, hanem a beleinvesztált kreativitás lesz a lényeg.- mondta Müllner Csaba, világhírű tetováló és festőművész, aki mellett a zsűriben az underground zenei körökben elismert DJ Gabor Kraft és egy magyar híresség is jelen lesz.Mivel a Tetoválók Éjszakája ötletgazdái és szervezői feladatuknak tekintik teret adni a különböző szubkultúráknak, fontosnak érzik, hogy a legizgalmasabb, legnépszerűbb szakálltrendeket is bemutassa.A Nagy Szakállversenyre a jelentkezés díjmentes, sőt a Tattoo Majálison megrendezendő döntőbe bekerült versenyzőknek a fesztivál ingyenes, akárcsak azoknak, akik megőrizték a tavalyi Tetoválók Éjszakája-jegyüket. A Dürlinben megrendezésre kerülő programon számos zenei program várja az érdeklődőket, ráadásul közel 100 művész 20% kedvezménnyel tetovál majd.A Nagy Szakállverseny szervezői több száz jelentkezőre számítanak, közülük választják majd ki azokat a szerencséseket, akik bekerülnek a helyszíni döntőbe. Az első helyezett 50 000 Ft pénzdíjat kap majd, emellett számos szponzorok által felajánlott nyereményt is kiosztanak.Azok a szakállasok, akik kedvet éreznek a versengésre, a tattoomajalis@gmail.com e-mail címen jelentkezhetnek.