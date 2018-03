Magyar szinkronnal startol a Dragon Ball Super

Animerajongók, figyelem! Szerdán délután debütál a nagy sikerű japán animesorozat folytatása Dragon Ball Super címmel. Az új történetben Son Goku és bajtársai hatalmas kihívással találják szembe magukat és minden eddiginél erősebb ellenfelekkel találkoznak kalandjaik során. Vajon sikerrel veszik az eléjük gördülő akadályokat? Hétköznaponként a VIASAT6 műsorán Te is kiderítheted!Hosszú kihagyás után új részekkel debütál a japán manga- és animesorozat Dragon Ball Super címmel. A vadiúj sorozat története Buu legyőzése és a legújabb két Dragon Ball Z-film után játszódik, ahol hőseinket minden eddiginél nehezebb kihívások várják. Előttük áll a Zeno-sama által kihirdetett Univerzum világbajnokság, ahol a világ legfurcsább harcosai csapnak majd össze. Son Gokunak és harcostársainak életük eddigi legkegyetlenebb ellenfeleivel kell szembenézniük, mellyel egy háborút is sikerül kirobbantaniuk.A forgalmazó által meghatározott évadokból négyet tűz műsorára a VIASAT6, amely összesen 76 izgalmas epizódot foglal magába. A fordítás az eredeti japán hang és szövegkönyv alapján készült, amely figyelembe veszi a korábbi évadok szóhasználatát, és igyekszik a már jól ismert szinkronhangokat is megőrizni a rajongóknak. Így nem csak a főszereplők, de a mellékszereplői gárda nagy része is a már megszokott magyar hangjukon szólalnak meg az új epizódokban, például Son Goku, Son Gotem, ifjú Sátán, Bulma, vagy Chi-Chi karakterei.