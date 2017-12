Magyar színésznő Európa tíz legígéretesebb színésztehetsége között

Európa tíz legígéretesebb színésztehetsége között mutatkozhat be a nemzetközi filmszakmának Tenki Réka a jövő évi Berlinalén, miután a filmpromóciós szervezeteket tömörítő European Film Promotion beválasztotta a Shooting Stars programba - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap kedden az MTI-vel.



A színésznő személyében csaknem 10 év után először lesz ismét magyar résztvevője a Shooting Stars programnak - emelik ki a közleményben, hozzátéve, hogy a legifjabb "filmcsillagokat" immár 21. alkalommal mutatja be a nagy presztízsű szakmai rendezvény a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál keretében.



A tíz ifjú tehetséget az egyes országok filmes promócióra szakosodott szervezetei - köztük a Filmalap nemzetközi igazgatósága - által jelölt színészek közül választotta ki az európai filmszakma prominens személyiségeiből álló Shooting Stars zsűri.



A debreceni születésű Tenki Réka 2008-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, először a Katona József Színház, majd a Nemzeti Színház, 2016 óta az Örkény Színház társulatának tagja. Már 2009-ben elnyerte a Pécsi Országos Színházi Találkozón a legjobb 30 év alatti színésznőnek járó díjat, a Színikritikusok a legígéretesebb pályakezdő díjával jutalmazták, amelyet a Junior Prima díj és számos további rangos szakmai elismerés követett.



A filmvásznon először Gigor Attila kultfilmjében, A nyomozóban tűnt fel, majd Orosz Dénes Poligamyjában, Szabó István Az ajtó című filmjében, Török Ferenc Isztambul és Pálfi György Szabadesés című alkotásában láthatta a közönség. Felejthetetlen pszichológusnőt alakított Enyedi Ildikó Arany Medve díjas, Testről és lélekről című filmjében. Első mozifilmes főszerepében Gárdos Éva Budapest noir-feldolgozásában Gordon Zsigmond szerelmét, a vakmerő fotóriportert alakította.



A "showbiznisz bibliájaként" számon tartott amerikai magazin, a Variety szerkesztősége 2017-ben beválasztotta a Ten Europeans to Watch, azaz a tíz figyelemre méltó európai filmes közé.



Az 1998-ban életre hívott Shooting Stars program Daniel Craig, Rachel Weisz, Daniel Brühl, Alicia Vikander, Matthias Schoenaerts, Carey Mulligan, Cécile de France, Anamaria Marinca és Ludivine Sagnier pályafutásának is jelentős állomása volt.



Magyarországról többek között Oroszlán Szonja, Ónodi Eszter, Gryllus Dorka, Hámori Gabriella, Nagy Zsolt, legutóbb 2009-ben pedig Tóth Orsi kapott meghívást a rangos berlini programra.