Magyar siker - Egy győri cég is Európa leggyorsabban fejlődő 1000 cége között van

Az Attrecto -t három győri fiatalember - Birtha Ákos, Kiss Benedek és Kiss Gergely - alapította még 2010-ben majd egy évtizeddel később a X-Ventures kockázati tőke alap 200 millió forinttal szállt be a cégbe. A cég főleg mobil applikációs fejlesztéseket végez, bevételeinek 80 százaléka pedig nemzetközi ügyfelektől származik. Legelterjedtebb alkalmazásuk, amelyek több mint 100 mobileszközön teszteltek napi 130-140 ezer egyedi felhasználóval rendelkezik és több mint 600 ezer mobileszközön fut.

Egy magyar cég is helyet kapott Európa leggyorsabban fejlődő 1000 cége között. A győri székhelyű Attrecto mobil alkalmazásokat fejleszt és hetven munkatársat alkalmaz - írta meg a napi.hu Egyedüli magyar cégként az Attrecto került fel a Financial Times (FT) idei sikerlistájára. A leggyorsabban fejlődő ezer európai cégek listázó összeállításban a cég az előkelő 142. helyet foglalja el, ami azt jelenti hogy a közép európai térségből negyedik legjobban teljesítő cég - írják.A lap arról is beszámolt, hogy a győri székhelyű vállalkozás - amelynek már New Yorkban is van irodája - hetven fejlesztőt alkalmaz, s az elmúlt két évben 170 százalékkal tudta bővíteni árbevételét. ( 2015-ben hatszáz millió forintos árbevételhez 300 milliós EBITDA párosult)A FT idei 1000-es listáján hat lengyel, négy román, három cseh és egy-egy észt, bolgár és magyar cég található - többségük informatikával foglalkozik, de van köztük játékgyártással és fejlesztéssel, turisztikával és e-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozás is.A cégek 2012-15 közötti eredményét elemezték. A listára csakis olyan cégek kerülhettek, amelyeknek központja az Unió egyik országában van, és organikus fejlődés során érte el eredményeit - foglalta össze a lap.