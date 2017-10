Magyar rendezők a vendégei a Varsói Filmfesztiválnak

című alkotása a Verseny 1-2 elnevezésű, első és második nagyjátékfilmeket összegyűjtő versenyprogramban mutatkozik be.A három, különböző nemzedékhez tartozó budapesti férfi életét felvillantó fekete-fehér film állami támogatás nélkül, alacsony költségvetésből készült, producere a 2016-ban elhunyt Angelusz Iván volt.A magyar közönség november közepétől láthatja a Férfikort a mozikban.című filmjét a Különvetítések elnevezésű szekcióban mutatják be.A film az ismert lengyel operatőrcsalád legfiatalabb tagja, ifj. Piotr Sobocinski közreműködésével készült, a szereplők között pedig két lengyel színész, Leslaw Zurek és Ewa Telega is megtalálható.a bankrabló Ambrus Attila életét feldolgozóA közönségcímű krimijét is megtekintheti a Felfedezések szekcióban.2008-ban Gigor első játékfilmje, A nyomozó nyerte a varsói fesztiválon a filmkritikusokat tömörítő szövetség, a FIPRESCI díját.című animációja mutatkozik be, melyet a rendező Fehér Béla abszurd novellája nyomán forgatott.Mészáros Mártával, Politzer Péterrel és Gigor Attilával a varsói közönség a fesztivál keretében rendezett több pódiumbeszélgetésen is találkozhat.