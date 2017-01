Magyar rekordok születtek külföldi aukciókon

A Világgazdaság összesítése szerint Moholy-Nagy László Telefonkép című, 1922-23-ban készült munkája a Sothebyís New York-i árverésén 6 millió dollárért (1,728 milliárd forint) kelt el, megdöntve a legmagasabb összegért leütött magyar műtárgy rekordját.



Ugyanezen az aukción Moholy-Nagy egy másik képéért, a Szivárványszínű térmodulátorért 800 ezer dollárt adtak.



Életműrekord született a Sothebyís decemberi párizsi árverésén is: a karrierjét Franciaországban kiteljesítő Hantai Simon Mariale című sorozatának egyik darabját 4,4 millió eurónál (1,386 milliárd forint) ütötték le.



Az élő művészek közül a szintén Franciaországban alkotó Reigl Juditnak is új rekordot hozott az elmúlt esztendő: a Sothebyís júniusi párizsi aukcióján a Kitörés című sorozat egyik darabját vitték el 411 ezer euróért.



Szűcs Attila Érintés című olajképe tavaly életműrekorddal 16 ezer font felett kelt el, El Kazovszkij Vénusz kertje IV. című munkájáért 13 750 fontot adtak, de 10 ezer font feletti áron vették meg Havadtőy Sámuel és Nádler István egy-egy képét is.



A korai klasszikus avantgárd munkák közül Galimberti Sándor egy vászna 21 ezer fontot ért el, Kassák Lajos és Mattis Teutsch János egy-egy alkotása pedig 30 ezer font fölött kelt el - összegez a Világgazdaság.