Magyar kislány lehet a világ legszebb gyermeke

A Little Miss Hungary 2017-es mini korcsoportjában elért első helyezésével nyílt lehetősége arra kishölgynek, hogy idén nyáron Bulgáriában, a világszépe választáson Magyarországot képviselje."A család nem is tudott a dologról, egy hirtelen ötlettől vezetve küldtem el lányom nevezését a Bartalovics Ildikó szervezte Little Miss Hungary szépségversenyre"- emlékezett vissza a történtekre Lola édesapja, Menyhárt Gábor. Hozzátette: csak akkor szóltam a lányoknak, amikor a fényképek alapján már beválogatták és a következő héten indulni kellett a fővárosi versenyre - írja a Sztarklikk.hu

Korábban soha nem készült profi kép kislányunkról, csak családi fotóink voltak, nem is járt semmilyen modellképzőbe - tette hozzá az édesanya Menyhártné Urbán Andrea.A Little Miss Hungary döntőjét május 3-7. között, Siófokon tartották meg. Itt több ruhában is fel kellet vonulnia a királynőjelölteknek. Nagy sikert aratott Lola a jászsági népviseletben, vagy épp a báli ruhában.