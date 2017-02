Magyar hírességekkel hangol a Paramount Channel az Oscar-díjátadóra

- Nyugodt szívvel ajánlom mindenkinek a filmet, aki szerelmes, az volt vagy az akar lenni - mondta Deák Kristóf, a Mindenki című Oscar-díjra jelölt rövidfilm rendezője az Egy makulátlan elme örök ragyogásáról. A Paramount Channel ugyanis ismert színészekkel, színésznőkkel, filmrendezőkkel és humoristákkal készül február 20-ától a szombati Oscar-díjátadóra, akik személyes élményeiket mesélik el korábbi években díjazott alkotásokról. A filmeket a nézők esténként láthatják majd a filmcsatorna műsorán: érkezik többek között az Oscar-héten Az angol beteg, a Schindler listája, A Zongorista, az Amerikai szépség és az Egy makulátlan elme örök ragyogása is.



- Először 12 éves koromban láttam az Angol beteg című filmet, amelyben a műfaji sokszínűsége miatt szerintem mindenki megtalálja azt, ami érdekes lehet számára. A kedvencem a tábortűz körüli jelenet, amely kiemelkedik rögtön az egész filmből és látszanak a szereplők közti nexusok is. Nyilván voltak benne feszült részek: például, amikor az aknamezőn mennek végig, azt egyszerűen nem bírom nézni. Szerintem példaértékű Hana karaktere: igazi túlélő típus, aki magával ragadó mosollyal megy végig rengeteg tragédián - mondta el véleményét a kilenc Oscar-díjat nyert Angol betegről Kurta Niké színésznő, aki elsősorban olyan nőknek ajánlja a filmet, akiknek éppen szívfájdalma van.



A Mindenki című Oscar-díjra jelölt rövidfilm rendezője, Deák Kristóf az Egy makulátlan elme örök ragyogásáról osztotta meg emlékeit a Paramount Channel filmcsatornával.



- A mozis bemutatókor láttam először az alkotást és rögtön utána újra meg akartam nézni. Arra nem számítottam, hogy ilyen zseniálisan fogja ötvözni a film a sci-fit, a thrillert és a romantikus komédiát. Ez volt talán az egyik első film, amiben a számítógépes effekteket valahogy arra használták, hogy emberi érzelmeket adjanak át - árulta el Kristóf, aki a szerelemről újat is tanult az Egy makulátlan elme örök ragyogásából. - Nem baj, ha néha fáj és nem mindig az a legjobb, hogyha elfelejtjük azt, ami fáj. Ezért nyugodt szívvel ajánlom mindenkinek a filmet, aki szerelmes, az volt vagy az akar lenni.



