Magyar fitneszmodell lett Florida szépe - fotók

Harmincévesen Florida csúcsára ért Oláh Noémi. A gyönyörű magyar fitneszmodell karrierje során számos sikert ért el, ezek közé került most be a Miss Bikini Florida cím. Noémi ezt a közösségi oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben -- közölte a Budapestről származó lány, egy olyan fotót is mellékelve, amelyen már a verseny győztesének járó szalaggal és a tengeri kagylókból ké­szült koronájával látható.A lap megpróbálta elérni a tengerentúlon élő modellt, de eddig nem járt sikerrel.Noémi 2015-ben, mindössze 19 évesen megnyerte a Miss Hungary versenyt, a kínai világversenyen pedig hatodik lett.