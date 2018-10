Magyar filmek a Genti Filmfesztivál fókuszában

A magyar filmipar legfrissebb alkotásainak, valamint az utóbbi évtizedek jelentős, nemzetközi sikereket elért filmjeinek válogatását mutatják be a kedden kezdődő 45. Genti Filmfesztiválon a brüsszeli Balassi Intézet és a Magyar Nemzeti Filmalap együttműködésével.



Vitézy Zsófia, a brüsszeli Balassi Intézet igazgatójának tájékoztatása szerint Belgium legrangosabb filmszemléjének magyar filmekre fókuszáló kínálata összefoglalja a magyar filmgyártás nemzetközi szinten is kiemelkedő műveit. Bemutatkozik a magyar filmművészet új hulláma és visszatekintést nyújtanak a Belgiumban kevésbé ismert magyar filmipar történetébe is.



A fesztiválra meghívást kapott több filmrendező is. Szász Attila az Örök Tél, Zsigmond Dezső a Sátán Fattya, Sopsits Árpád pedig A martfűi rém című filmje vetítésén vesz részt. Október 16-án a World Soundtruck Awards, a fesztivál filmzenéket jutalmazó díjának átadóünnepsége előtt vetítik Bogdán Árpád Genezis című filmjét szintén a rendező jelenlétében.



A program magyar fókuszában szerepel Jancsó Miklós Szegénylegények című filmdrámája mellett a rendező Csillagosok, Katonák, Fényes Szelek, Sirokkó és Még kér a nép című alkotásai.



Bemutatják Bánovits Ottó Sötét Kamra című thrillerét, Enyedi Ildikó Az én XX. Századom című játékfilmjét, Mészáros Márta Északi fény című alkotását, Antal Nimród A Viszkis című akciófilmjét és Mészáros Ujj Károly X - A rendszerből törölve című thrillerét.



A rövidfilmek válogatásában szerepel Szentpéteri Áron Láthatatlanul, Kis Hajni Last Call és Tóth Barnabás Susotázs című alkotása, valamint bemutatják Traub Viktória Sellők és Rinocéroszok című animációs filmjét.