Magyar film nyerte Tel-Avivban a diákfilmfesztivál nemzetközi versenyét

Magyar sikerrel zárult szombat este a június 10-16-ig rendezett rangos diákfilmfesztivál, amelyen huszonnyolc ország negyvenhét alkotása közül a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem diákja, Szentpéteri Áron nyerte meg a versengést.Szentpéteri Áron rendezése a cannes-i filmfesztiválon debütált a vizsgafilmek között, s egy találkozás története, amely az emberi kapcsolatok bizonytalan és láthatatlan határairól szól.A magyar filmszakma izraeli elismertségét jelzi, hogy a fesztivál díszvendége volt Mundruczó Kornél, akinek három filmjét is levetítették, és két mesterkurzust is tartott, egyiket a Fehér Isten című film társforgatókönyv-írójával és szintén díszvendégével, Wéber Katával közösen.Mundruczó Kornél elmondta, hogy nem először jár filmjeivel Izraelben, korábban helyi szakmai versenyeken vett részt és zsűrizett is Tel-Avivban, illetve Jeruzsálemben.A diákok nemzetközi versenyében két magyar alkotás indult, a győztes film mellett komoly elismerést aratott Freund Ádám Földiek című műve is.A diákfilmesek seregszemléjének zsűrielnöke, Mayan Cohen elmondta, hogy az itteni egyetemen jól ismerik a magyar alkotókat és munkásságukat, és fontosnak érezték meghívásukat és részvételüket a fesztiválon.A tel-avivi magyar nagykövetség anyagilag is támogatta a művészek és alkotásaik eljutását a rendezvényre.Berényi László kulturális attasé bejelentette, hogy a tel-avivi magyar filmnapok felélesztését tervezik, amely a kortárs hazai alkotások izraeli bemutatásának újabb fóruma lehet, és tovább erősítheti a kultúra területén a kiváló gazdasági és politikai kapcsolatokat a két ország között.