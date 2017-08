Magyar énekesnőjéhez ment babalátogatóba Mr. President - fotók

Nemrégiben újra nálunk járt Mr. President, aki pár napos villámlátogatása egyik állomásaként Velencén most készülő lemezének legújabb dalát is bemutatta a közönségnek. Emellett a Sláger FM Sláger Reggel című műsorában is elárult egy-két izgalmas aktualitást Vágó Pirosnak és Abaházi Csabának. Hazautazása előtt pedig még egy babás program is belefért idejébe.Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy kevés olyan ember van, aki ne ismerné a Coco Jambo vagy az I Give You My Heart című slágereket. Azoknak, akik a 90-es évek közepén voltak tinik, nagy valószínűséggel ezek a dalok nem hiányozhattak a kedvenc, ezerszer visszapörgetett válogatáskazettáiról. Azóta eltelt jó pár év, a sulidiszkóban tomboló fiatalság felnőtt, de a retróláznak köszönhetően Mr. President dalai most is nagy népszerűségnek örvendenek. Az 1991-ben alapított formáció oszlopos tagja, Delroy Rennalls a mai napig járja turnéival a világot, és egy-egy koncert alkalmával a régi slágerek mellett a most készülő vadonatúj album dalaival is megismerteti a közönséget. Az egyik legújabb szerzeményt néhány napja éppen a magyar rajongók hallhatták először.

- Egyszerűen imádom Magyarországot, az emberek fantasztikusak, mindig nagy lelkesedéssel fogadnak. Körülbelül húsz éve jártam itt első alkalommal, és azóta többször is koncerteztem a magyar közönségnek - kezdte az énekes. - Most a LayZee turnéhoz kapcsolódóan a készülő lemez legújabb dalát, a Copacabanat is elénekeltem. Ez az eddigiekhez képest egy teljesen új irány, de úgy vettem észre, nagyon tetszett mindenkinek és éppen aktuális is, hiszen tombol a nyár.A Copacabana című dal a LayZee album része, ami a korábbitól eltérően inkább szóló projekt. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy Delroy ne dolgozna együtt énekesekkel, sőt! A lemezen közreműködők között ott van egy magyar hölgy is, aki körülbelül három éve, még egy Mr. President turné kapcsán csatlakozott az akkori formációhoz.

- Egyszer néhány éve meghívtak Magyarországra koncertezni és az egyik háttérénekesem nem jelent meg, lekéste a repülőgépét. Akkor ajánlotta Marschall Norbert, az itteni menedzserem Erikát, akiben bevallom, első pillanatban nem igazán bíztam, mert gyakorlatilag nem volt időnk próbálni. A menedzserem azonban erősködött, hogy próbáljuk ki, nagyon profi, minden rendben lesz. Nem hittem el, de tényleg tudta az összes számom, a koreográfiákat, én meg csak néztem, hihetetlen volt. Megcsináltunk pár műsort Magyarországon, aztán amikor Németországban megint probléma akadt az egyik énekessel elhatároztam, hogy Erikát akarom az összes showra. Három éve dolgozunk együtt, bejártuk a világot, több mint 300 közös fellépésen vagyunk túl, amelyeket az utóbbi időszakban, úgy három hónapra szüneteltettünk, Erika ugyanis nemrégiben édesanya lett. Egy ideje azonban már újra vannak közös fellépések, az új albumon is vokálozik az egyik dalban, és megragadva az alkalmat, hogy újra itt vagyok, eljöttem hozzájuk babalátogatóba is - tette hozzá az énekes, aki imádja a gyerekeket, ő maga is három lurkó büszke édesapja.