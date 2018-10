Magyar együttes az európai világzenei toplistán

A hetedik helyre került az Úzgin Űver Patak című lemeze a World Music Charts Europe (WMCE) októberi nemzetközi világzenei toplistáján - közölte a kiadványt gondozó Mana Mana Records kedden az MTI-vel.



Az 1991-ben Kecskeméten alakult Úzgin Űver különböző népzenékből kiindulva, a régi és modern hangszereket, hangzásokat és technikákat felhasználva alakít ki egyéni zenei világot. A csapat a dzsessz és a rock, a breakbeat és a dub, a kortárs vagy a retro területéről egyaránt táplálkozik.



A Patak című lemezen, amely a hetedik helyre került a WMCE friss, októberi listáján, hat új szám szerepel. A listát a kolumbiai Marta Gomez vezeti La Allegria y el Canto című lemezével, mögötte a szomáliai Dur-Dur Band (Dur Dur of Somalia), valamint a tajvani Csang Ju-feng (Chung Yufeng) Penduluma került a dobogóra.



Az Úzgin Űver albumának címadó szerzeménye tizenhat percben hömpölyög, záró részében megidézi a régi elődzenekar, a nyolcvanas években működött NagyPalibi emlékét. Először szerepelt vendégénekes és igazi dal Úzgin Űver lemezen, PollyFlow a Shirat HaYam című dalban énekel héber nyelven a Vörös-tengerről.



Az együttes hömpölygő, pszichedelikus folyamatzenéje számos műfajból és metódusból merít. Az instrumentális zenében az emberi hangok is hangszerként jelennek meg, emellett a szaxofon, a klarinét, a furulyák, a zurna, a kaval, a duduk, a doromb, a duda, a hegedű, a dobok, a kanna, a tonbak, a gitárok, a sampler és harddisc-recorder lehetőségeit is igénybe veszik.



Az Úzgin Űver lemezei között akad színházi, táncszínházi elődadásokhoz készült zene, elektronikus remixek gyűjteménye vagy mozifilmekhez készített dallamok is. A hazai színpadokon kívül több alkalommal játszottak sikerrel külföldön és vettek részt nemzetközi zenei workshopokon. Együtt dolgoztak többek között Somogyi Istvánnal, a Maskarás Céhvel, Jancsó Miklóssal és Szoboszlay Péterrel.



A WMCE toplistáját 24 ország ötven világzenei rádiós szakembere szavazatai alapján állítják össze és teszik közzé minden hónap elején.