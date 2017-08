Magyar bajnok az extrémsport világkupán

A BMX freestlye flat és park a BMX két különböző szakága. A BMX freestyle flat vagy flatland egy körülbelül tíz négyzetméteres sík területen zajlik, ahol a versenyzők szinte táncra perdülnek a biciklivel. A BMX freestyle park esetében a sportolók egy épített, akadályokkal teli pályán mennek végig, és mutatnak be különböző mutatványokat, akár a levegőben is. A két versenyszámban közös, hogy mindkettőnél pontozzák a stílust és a versenyzők kreativitását.

Több sportágban is dobogós helyen végeztek a magyar versenyzők a FISE extrémsportok világkupáján. Az akciósportok legnívósabb versenyét először rendezték meg Magyarországon, a sorozat következő állomása Kanada és Kína lesz.A hétvégi versenyen hatféle akciósportban indult több mint 260 versenyző, akik között kezdők és a világbajnokok egyaránt megfordultak. A hazai nevezők közül Vidákovich Fülöp érte el a legjobb eredményt, aki BMX freestlye flat-ben első helyen végzett, amatőr kategóriában.Több mint 25 ezren látogattak el hétvégén a Kopaszi Gátra, ahol először rendezték meg a FISE World Series-t, vagyis az extrém sportok nemzetközi fesztiválját. A rendezvény az akciósportok legnívósabb versenysorozata, amire a világ minden tájáról, többek között Argentínából, Venezuelából és Kaliforniából is érkeztek versenyzők.A lehetőséget a hazai extrémsportolók is kihasználták: szinte minden számban indultak magyar versenyzők. A legjobb eredményt az amatőr BMX-esek érték el: BMX freestyle flat-ben első helyen végzett Vidákovich Fülöp, BMX freestyle park-ban második helyen Kiss Bence, harmadik helyen Vukman Márk. Hazai színekben, profi kategóriában a BMX freestyle flat-ben világbajnok Kun Ádám indult a versenyen, aki ugyan harmadik helyen jutott tovább a szakág kvalifikációján, a döntőben a hatodik helyen végzett.- Hónapok óta készültem a versenyre, gyakorolás közben folyamatosan az első helyezés volt a cél. Mikor kiderült, kik lesznek a versenytársaim - világszínvonalú volt a mezőny - kissé csüggedten vágtam bele a versenybe, az ellenfeleim nagyon jók voltak. A győzelem már a kvalifikációs forduló után is hihetetlen volt, ez egy óriási lépés, ami közelebb hozott a profi kategóriához - mondta a verseny után Vidákovich Fülöp.A FISE budapesti állomásának legfontosabb versenyszáma a Nemzetközi Biciklis Szövetség (UCI) BMX freestyle park világkupája, amelynek az ausztrál Brandon Loupos lett a budapesti bajnoka. A sportágat már a 2018-as ifjúsági, és a 2020-as tokiói olimpiára is akkreditálták, így a Budapesti döntősöket nagy eséllyel láthatjuk viszont az ötkarikás játékokon.