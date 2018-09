Magyar animációs filmmel nyitják meg a CinEast Fesztivált Luxembourgban

A Ruben Brandt, a Gyűjtő című egészestés magyar animációs akció-thriller nyitja meg az október 4. és 21. között rendezendő CinEast Fesztivált Luxembourgban.



Az évente több mint tízezer látogatót vonzó, a Közép- és Kelet-Európai filmtermés legjavát bemutató luxembourgi CinEast Fesztivált most először nyitja meg magyar film - olvasható az alkotás kommunikációjával megbízott ügynökség hétfői közleményében.



Milorad Krstic Ezüst Medve-díjas rendező alkotásának világpremierje Locarnóban volt, de tartottak már belőle Magyarországon is premier előtti vetítéseket. A november 15-i magyarországi mozipremier előtt legközelebb október 2-án, a 23. Őszi Kulturális Fesztiválon Szegeden lesz látható az animáció.



A James Bond filmek hangulatát idéző, jó nemzetközi visszhangot kapott film zenéjét Cári Tibor szerezte, a produceri munkát Miskolczi Péter, Roczkov Radmila, Roczkov Hermina és Kurdy-Fehér János végezte.



A film főhőse egy művészetterápiával gyógyító pszichoterapeuta, akinek kedvenc festményei az életére törnek egy sor látomás formájában. Páciensei rábeszélik, hogy szerezze meg a műalkotásokat, mert ha a tulajdonában van az eredeti, akkor az nem támad a gazdájára. Ruben Brandt és csapata 13 festményt rabol el a világ legnagyobb múzeumaiból és magángyűjteményeiből, többek közt a Louvre, a Tate Gallery, az Uffizi, az Ermitázs és a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből.



Az animációt Milorad Krstic szerb származású, Magyarországon élő festő, látványtervező, animációs művész rendezte, írta és a látványvilágot is ő álmodta meg.